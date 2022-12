Le Premier ministre danois déclare qu’une coalition centriste est nécessaire en temps de crise

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Le Premier ministre danois par intérim, Mette Frederiksen, a présenté mercredi son accord pour un nouveau gouvernement de coalition centriste, le premier du pays en 44 ans, affirmant que c’était la réponse aux temps incertains.

La coalition majoritaire tripartite signifie la fin de deux blocs qui s’opposaient depuis des décennies.

Le gouvernement comprend les sociaux-démocrates de centre gauche de Frederiksen, le Parti libéral de centre droit et le parti centriste modéré nouvellement créé de l’ancien Premier ministre danois Lars Løkke Rasmussen. La nouvelle coalition gouvernementale a été annoncée mardi soir après 42 jours de pourparlers après les élections générales du 1er novembre.

“Malgré nos désaccords, nous avons décidé d’y aller ensemble. Nous avons tous dû nous tendre la main », a déclaré le chef libéral Jakob Ellemann-Jensen. “Nous nous sommes vus comme l’ennemi principal”, a-t-il déclaré à propos des sociaux-démocrates.

Le gouvernement a publié un document de 63 pages, intitulé “Responsabilité pour le Danemark”, décrivant ses projets de réformes fiscales, s’attaquant au manque d’employés dans les hôpitaux et à l’inflation.

Les experts ont qualifié la coalition d’historique car il s’agit également du premier gouvernement majoritaire au Danemark depuis 1993, lorsqu’un gouvernement quadripartite était à la tête.

Les détails de qui obtiendront les différents postes du Cabinet seront révélés jeudi.

Le parti de Frederiksen a remporté 28 % des voix, soit 50 sièges lors du vote du 1er novembre, et les libéraux ont remporté 13,3 % et 23 sièges. Løkke Rasmussen et ses modérés ont obtenu 9% ou 16 sièges. Les trois partis contrôlent 89 sièges sur un parlement de 179 sièges.

A cela s’ajoutent les quatre sièges des territoires danois semi-indépendants du Groenland et des îles Féroé qui détiennent chacun deux sièges au parlement de Copenhague. Ils ont dit qu’ils soutiendraient le gouvernement en lui accordant la majorité à l’Assemblée législative.

La dernière fois que le Danemark a été gouverné par une coalition centriste, c’était en 1978, lorsque les sociaux-démocrates se sont associés aux libéraux. Cela a duré huit mois.

Frederiksen a été forcée d’appeler au vote plus tôt cette année au milieu des retombées de la décision controversée de son gouvernement d’abattre des millions de visons en tant que mesure de réponse à la pandémie. L’abattage et les images effrayantes de charniers de visons hantent Frederiksen depuis 2020 et ont finalement conduit à des fissures dans le bloc de centre-gauche.

The Associated Press