Le Premier ministre danois agressé et battu — RT World News

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a été agressée vendredi sur une place publique à Copenhague. La police a arrêté un suspect et Frederiksen ne semble pas être grièvement blessé.

L’attaque a eu lieu sur la place Kultorvet, au centre de la capitale danoise. Avant l’attaque, Frederiksen faisait campagne avec la principale candidate de son parti aux élections européennes, Christel Schaldemose, selon les médias locaux.

« Mette Frederiksen a été agressée et battue aujourd’hui par un homme sur Kultorvet à Copenhague. Mette est naturellement choquée par l’attaque. Je dois dire que cela secoue nous tous qui sommes proches d’elle. » a écrit le ministre de l’Environnement Magnus Heunicke dans un communiqué sur les réseaux sociaux.

Le bureau de Frederiksen a déclaré que le Premier ministre était choqué par l’incident, mais n’a fait aucun autre commentaire. Une source anonyme a déclaré au journal danois Ekstra Bladet que Frederiksen n’avait pas été grièvement blessé, mais qu’il était resté « très secoué. »















La police a arrêté un suspect, a rapporté DR News.

L’attaque contre Frederiksen a eu lieu moins d’un mois après qu’un homme armé ait tenté d’assassiner le Premier ministre slovaque Robert Fico. Le dirigeant slovaque s’est depuis remis de la fusillade, qu’il a épinglée sur le « haine et agressivité » de l’opposition politique pro-occidentale de Slovaquie.

Les opposants et alliés de Frederiksen ont condamné l’attaque de vendredi. « On peut être en désaccord sur la politique, mais la violence est et restera totalement inacceptable » » a écrit Peter Skaarup du parti de droite des Démocrates danois. « Des pensées chaleureuses à la Première ministre Mette Frederiksen qui, quoi qu’il arrive, doit pouvoir mener sa campagne électorale sans subir d’agressions violentes. »