le premier ministre continue de travailler à la formation d’un gouvernement, une semaine après sa nomination à Matignon

Michel Barnier est en déplacement en Savoie, son fief, et en Haute-Savoie. Après avoir visité l’Institut national de l’énergie solaire et une Maison France Services, il se rend aux journées parlementaires Les Républicains à 16 h 30. A cette occasion, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau et François-Xavier Bellamy prenez une conférence de presse à 18 h 30 à Annecy.