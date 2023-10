Le Premier ministre condamne le « massacre » israélien alors que les dirigeants sont en désaccord sur la crise de guerre croissante au Moyen-Orient

Le Premier ministre Anthony Albanese a condamné « sans équivoque » les attaques terroristes perpétrées par des militants du Hamas en Israël, alors que les dirigeants australiens s’affrontaient sur la réponse de la nation à l’escalade du conflit à Gaza.

S’adressant au Parlement, M. Albanese a déclaré que les violences en Israël et à Gaza avaient provoqué une profonde détresse au sein de la communauté australienne et a appelé tous les dirigeants à faire preuve de respect.

Les forces de défense israéliennes ont continué de rassembler des troupes le long de la frontière avec Gaza, signalant une invasion terrestre du territoire palestinien très peuplé en réponse à l’attaque du Hamas.

« Nous devons faire face à ce qui s’est passé – et à ce qui se déroule actuellement – ​​avec une totale clarté morale », a déclaré M. Albanese lundi.

« Les terroristes du Hamas ont commis des massacres à une échelle effroyable. Les familles juives d’ici et du monde entier pleurent la plus grande perte de vies juives en un seul jour depuis l’Holocauste.

« Il ne s’agissait pas d’un acte de guerre contre l’armée d’un ennemi. C’était le massacre d’innocents. C’était un acte de terreur », a-t-il déclaré.

« Le Hamas ne propose que terreur et effusion de sang, sans se soucier de savoir qui en paie le prix. Nous devons être très clairs sur le fait que c’est le Hamas qui est l’ennemi, et non le peuple palestinien. »

M. Albanese a déclaré qu’il n’y avait pas de place pour les préjugés haineux en Australie et a rejeté les chants antisémites lancés par les manifestants lors du rassemblement devant l’Opéra de Sydney la semaine dernière.

Faisant allusion aux critiques de l’opposition concernant le langage utilisé pour condamner le Hamas, le Premier ministre a appelé à un débat respectueux.

« Le message que nous devrions envoyer haut et fort depuis cet endroit à tous les Australiens est d’éviter les pièges tendus par de telles forces de division. Quiconque cherche à exploiter les souffrances des gens à des fins politiques devrait considérer les dégâts », a déclaré le Premier ministre.

« Alors que les gens expriment leurs opinions et condamnent toutes les formes de discours de haine et d’activités extrémistes violentes, y compris l’antisémitisme et l’islamophobie, et reconnaissent qu’une attaque contre n’importe quelle religion est une attaque contre toutes les religions, et que nous partageons tous la responsabilité de nous unir, de condamner et de vaincre une telle attaque contre nos valeurs et notre mode de vie communs.

La sénatrice indépendante Lidia Thorpe, qui portait un keffieh palestinien au Sénat lundi, a soutenu que l’Australie s’était rangée du côté d’une « occupation oppressive ».

« Le problème central de ce conflit, ce sont 75 années de déplacements violents, de temps, de ségrégation, d’humiliation et de déshumanisation », a déclaré le sénateur Thorpe au Sénat.

« Les Palestiniens vivent avec une génération de traumatismes, d’oppression et de dépossession, ils continuent de lutter pour la souveraineté, la libération et le retour de leurs terres, comme le font les premiers peuples de ce pays. »

Icône de caméra Lidia Thorpe portait un keffieh palestinien au Sénat lundi. Parlement Crédit: Fourni

Icône de caméra « Honte à vous » : Peter Dutton a réaffirmé sa critique de la réponse du gouvernement aux chants entendus lors d’un rassemblement. NCA NewsWire / Martin Ollman Crédit: News Corp Australie

Le chef de l’opposition, Peter Dutton, a déclaré que les attaques du Hamas du 7 octobre étaient un « acte total de pure barbarie » et a déclaré qu’il ne fallait faire preuve d’aucune retenue envers les terroristes.

« Ce qui s’est produit il y a neuf jours était l’incarnation du mal et les actes odieux d’inhumanité massive ont été évidents pour le monde entier », a déclaré M. Dutton.

« Tout comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’invasion d’Israël par le Hamas n’était pas provoquée, elle était injuste et absolument inacceptable. »

Suite à l’assaut du Hamas, des centaines de partisans de la Palestine ont défilé dans Sydney pour protester contre l’éclairage de l’Opéra en bleu et blanc en soutien à Israël.

Après avoir condamné les sentiments anti-juifs, M. Dutton a pointé du doigt le Premier ministre et a déclaré que « la communauté juive ici en Australie mérite également de vous entendre les condamner ».

« Honte à vous d’avoir toléré ces propos », a-t-il déclaré.

Anthony Albanese et la ministre des Affaires étrangères Penny Wong ont publiquement dénoncé le comportement observé lors de la manifestation de la semaine dernière, M. Albanese déclarant à Sky News le 10 octobre que les images du rassemblement étaient « horribles » et « épouvantables ».

Le leader des Verts, Adam Bandt, a appelé le gouvernement à s’opposer fermement à une invasion terrestre imminente des forces israéliennes à Gaza.

Il a proposé d’amender une motion soutenant le droit d’Israël à se défendre et de la remplacer par un point qui « condamne explicitement les crimes de guerre perpétrés par l’État d’Israël, y compris le bombardement de civils palestiniens ».

« Nous nous joignons à tout le monde ici pour dire qu’il n’y a pas de place pour l’antisémitisme et l’islamophobie. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions soutenir, mais à la veille d’une invasion imminente, cela risque de ne pas être seulement une catastrophe humanitaire, mais aussi un crime de guerre. L’Australie ne peut pas rester silencieuse », a déclaré M. Bandt.

À la suite d’un débat à la Chambre des représentants, les dirigeants ont voté massivement en faveur d’une motion condamnant les attaques du Hamas, la tentative des Verts de modifier le libellé exprimant leur soutien aux contre-attaques israéliennes n’ayant pas abouti.