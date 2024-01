Le Premier ministre chinois Li Qiang déclare que l’économie a connu une croissance « d’environ 5,2 % »

La Chine est confrontée à un fort ralentissement du secteur immobilier et à une perte alarmante de confiance des consommateurs. M. Li a utilisé une grande partie de son discours à Davos pour présenter la Chine comme un marché attractif pour les entreprises mondiales et comme un pays doté de fortes perspectives de croissance économique. Il a souligné que la Chine, qui est le plus grand exportateur mondial, possède ce qu’il a décrit comme le plus large éventail d’industries au monde.

Chris Buckley et Li toi contribué aux rapports et à la recherche.