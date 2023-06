Le Premier ministre chinois, essayant de stimuler l’économie, dit que l’Ouest sème la division

TIANJIN, Chine – Le Premier ministre chinois Li Qiang a accusé mardi les nations occidentales de «semer la division et la confrontation», dans des critiques à peine voilées de Washington, alors qu’il cherchait à faire de son pays une puissance mondiale responsable et un champion de la mondialisation.

S’exprimant lors de l’ouverture de la réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial à Tianjin – parfois appelée le « Davos d’été » – Li s’est efforcé d’établir un contraste entre son pays et « certaines personnes en Occident » qui, selon lui, ont politisé questions économiques à un moment où l’économie mondiale a le plus besoin d’échanges et de coopération.