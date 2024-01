Le Premier ministre chinois déclare à Davos que l’innovation ne devrait pas être utilisée pour restreindre les autres nations

“Les fruits scientifiques et technologiques devraient bénéficier à l’humanité dans son ensemble, au lieu de devenir un moyen de restreindre ou de contenir le développement d’autres pays”, a ajouté M. Li, appelant à “des mesures plus ouvertes”.

Après son discours, Li a parlé des risques et des opportunités de l’IA générative, telle que ChatGPT, lors d’une brève séance de questions-réponses avec le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab.

“En termes clairs, nous, les êtres humains, devons contrôler les machines au lieu de laisser les machines nous contrôler”, a déclaré M. Li, appelant à une “ligne rouge universelle dans le développement de l’IA” sans préciser de détails.

Il a ajouté que l’IA ne devrait pas bénéficier uniquement à un petit groupe de personnes et que les intérêts des pays en développement devraient être prioritaires.

ChatGPT, d’OpenAI, basé aux États-Unis, a gagné en popularité il y a un peu plus d’un an, mais n’est pas officiellement disponible en Chine. De nombreux chatbots similaires d’entreprises chinoises, telles que Baidu et Alibaba, ont été lancés auprès du public en Chine continentale, après avoir obtenu le feu vert des autorités en août.

“Dans le domaine de l’IA, nous faisons beaucoup de travail pour déployer des politiques et des réglementations”, a déclaré Li. “Nous avons introduit de nombreuses lois et réglementations pour garantir la sécurité des données, l’éthique liée à l’IA et les services d’IA générative. Tous ces efforts visent à explorer un cadre de gouvernance de l’IA adapté aux conditions nationales de la Chine. »