Le Premier ministre canadien Trudeau lève le centre du mandat frontalier des vaccins des manifestations du «convoi de la liberté» d’Ottawa et de la répression policière

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau aurait approuvé l’abandon du mandat du vaccin COVID-19 à la frontière au centre des semaines de manifestations des camionneurs et d’une répression gouvernementale ultérieure dans la capitale du pays, Ottawa, plus tôt cette année.

Le gouvernement canadien a annoncé lundi qu’il ne renouvellera pas la commande qui expire le 30 septembre et, par conséquent, supprimera toutes les exigences frontalières liées au COVID-19 pour tous les voyageurs entrant au Canada. Cela comprend la suppression de toutes les exigences fédérales en matière de tests, de quarantaine et d’isolement, ainsi que la soumission obligatoire d’informations sur la santé.

“Le gouvernement du Canada conservera la capacité de maintenir certaines mesures frontalières si elles s’avéraient nécessaires à l’avenir pour protéger les Canadiens contre … de nouvelles variantes préoccupantes ou d’autres menaces émergentes pour la santé publique”, a déclaré le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, selon le Canadian Société de diffusion.

“La suppression des mesures frontalières a été facilitée par un certain nombre de facteurs, y compris la modélisation qui indique que le Canada a largement dépassé le pic de la vague alimentée par Omicron BA.4 et BA.5, les taux de vaccination élevés du Canada, la baisse des hospitalisations et des décès ainsi que la disponibilité et l’utilisation de rappels de vaccins (y compris une nouvelle formulation bivalente), de tests rapides et de traitements pour le COVID-19”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué.

2 OFFICIERS DE POLICE CANADIENS giflés avec des accusations d’inconduite après avoir fait un don de 50 $ ou moins à FREEDOM CONVOY

L’Associated Press a rapporté jeudi que Trudeau devait donner son approbation finale pour l’abandon de l’exigence de vaccin. Cela survient après qu’un groupe de députés et de maires de villes frontalières entre les États-Unis et le Canada ont envoyé la semaine dernière une lettre adressée à Trudeau et au président Biden leur demandant de supprimer les restrictions frontalières “inutiles” qui les ont laissés pour compte dans la reprise économique post-pandémique.

Le Canada, comme les États-Unis, exige que les ressortissants étrangers soient vaccinés lorsqu’ils entrent dans le pays. Aucun changement de mandat n’est prévu aux États-Unis à court terme. Les voyageurs étrangers non vaccinés qui sont autorisés à entrer au Canada sont actuellement soumis à des tests d’arrivée obligatoires et à une quarantaine de 14 jours.

En février, ce qui a été surnommé un «convoi de la liberté» de camionneurs et de partisans opposés au mandat de vaccination à la frontière a occupé un espace dans le centre-ville d’Ottawa pendant des semaines, suscitant la condamnation de Trudeau, qui a fui la capitale en raison d’un prétendu cas de coronavirus. Trudeau a évoqué des pouvoirs d’urgence pour couper le financement des manifestants jusqu’à ce qu’il ordonne à la police fédérale de procéder à des arrestations.

La suppression du mandat de vaccination pour les non-citoyens entrant au Canada signifie que les athlètes professionnels non vaccinés comme les joueurs de la Ligue majeure de baseball seraient autorisés à jouer à Toronto lors des séries éliminatoires si les Blue Jays se qualifiaient pour les séries éliminatoires. Cela s’appliquerait également à l’Association nationale de basketball et à la Ligue nationale de hockey. Les joueurs non vaccinés ne sont actuellement pas autorisés à traverser la frontière.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Lundi également, le gouvernement canadien a déclaré qu’il n’exigerait plus que les gens portent des masques dans les avions pour se prémunir contre le COVID-19. Transports Canada a déclaré que les règles existantes pour les masques disparaîtront le 1er octobre. Le Canada met également fin aux tests COVID-19 aléatoires dans les aéroports, et il ne sera plus nécessaire de remplir les informations dans ce qui est devenu une application ArriveCan impopulaire accusée de retards.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.