Le Premier ministre canadien répond au scandale d’espionnage de contrebande d’écolières

De nouveaux rapports suggèrent qu’un officier du renseignement canadien a aidé plusieurs écolières britanniques à rejoindre l’État islamique en Syrie

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que son gouvernement allait “suivre” sur des rapports récents selon lesquels un officier du renseignement canadien a aidé à faire passer des écolières britanniques en Syrie en 2015, dont au moins une a fini par épouser un combattant de l’État islamique.

S’adressant aux journalistes lors d’une conférence de presse mercredi, Trudeau a reconnu que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) doit respecter les lois canadiennes et “règles strictes” de conduite, et s’est engagé à veiller à ce que “une surveillance appropriée est effectuée si nécessaire.”

Toutefois, il a ajouté que les services de renseignement doivent être « flexibles et créatifs dans leurs approches » pour assurer la sécurité du Canada et des Canadiens “dans un monde très dangereux.”

La réponse du Premier ministre intervient après qu’un livre récent intitulé “L’histoire secrète des cinq yeux” du journaliste d’investigation primé Richard Kerbaj, a affirmé qu’un espion canadien avait introduit clandestinement Shamima Begum, née au Royaume-Uni, et quelques-uns de ses amis en Syrie en 2015.

Begum, qui avait 15 ans à l’époque, ainsi que ses camarades de classe Kadiza Sultana, 16 ans et Amira Abase, 15 ans, ont toutes rejoint l’organisation terroriste État islamique après leur arrivée dans le pays et auraient épousé des combattants de l’EI.

On pense que Sultana et Abase ont depuis été tués, tandis que Begum a fait l’actualité nationale alors qu’elle tentait de retourner au Royaume-Uni et de retrouver sa citoyenneté britannique, qui a été révoquée en vertu d’une décision de la Cour suprême du Royaume-Uni en 2019.

Selon Kerbaj, les trois écolières ont été amenées en Syrie depuis la Turquie en mars 2015 par un homme du nom de Mohammed al-Rashed, qui avait travaillé comme informateur pour les services de renseignement canadiens et aurait fait passer en contrebande des dizaines d’autres ressortissants britanniques pour combattre pour l’EI.

Le livre affirme que Rashed a dit à ses gestionnaires canadiens que Begum s’était rendue en Syrie quatre jours après avoir quitté le Royaume-Uni pour rejoindre l’organisation terroriste, tandis que la police métropolitaine lançait une recherche désespérée des filles. Ni les autorités canadiennes ni britanniques n’ont reconnu que ce lien avait été établi.

Kerbaj affirme que le SCRS a dissimulé son lien avec l’affaire Begum pendant sept ans, en disant : “se réfugier dans la seule chose qui protège toutes les agences de renseignement… contre l’embarras potentiel : le secret.”

Les responsables du renseignement britanniques et canadiens ont jusqu’à présent refusé de répondre aux affirmations de Kerbaj, invoquant son incapacité à commenter les questions opérationnelles.