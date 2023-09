Le Premier ministre canadien Justin Trudeau serait coincé en Inde après le sommet du G20 en raison d’un problème d’avion

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est actuellement bloqué en Inde après que son avion a rencontré un problème technique, selon son bureau.

Trudeau tentait de quitter l’Inde dimanche après le sommet du Groupe des 20 à New Delhi lorsque les Forces armées canadiennes ont découvert un problème mécanique, a rapporté CTV News.

« Dès notre départ pour l’aéroport, nous avons été informés par les Forces armées canadiennes que le CFC001 éprouvait des problèmes techniques », a indiqué le bureau de Trudeau dans un communiqué obtenu par CTV News.

Le départ du dimanche soir a ensuite été reporté au mardi après-midi au plus tôt, selon la BBC. La délégation canadienne au complet s’est également retrouvée bloquée en Inde.

« Ces problèmes ne peuvent pas être résolus du jour au lendemain, notre délégation restera en Inde jusqu’à ce que d’autres dispositions soient prises », a ajouté le bureau de Trudeau.

Lors de la conférence du G20, le Premier ministre indien Narendra Modi aurait réprimandé Trudeau à propos des manifestations anti-indiennes des séparatistes sikhs au Canada. En juin, le gouvernement canadien a autorisé les manifestants à organiser un défilé avec un char illustrant l’assassinat de la Première ministre indienne Indira Gandhi par ses gardes du corps sikhs.

« Ils promeuvent le sécessionnisme et incitent à la violence contre les diplomates indiens, endommageant les locaux diplomatiques et menaçant la communauté indienne du Canada et leurs lieux de culte », aurait déclaré Modi dans un communiqué.

Fox News Digital a contacté le bureau de Trudeau pour obtenir une déclaration, mais n’a pas reçu de réponse.

Reuters a contribué à ce rapport.