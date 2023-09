Le Premier ministre canadien Justin Trudeau présente des excuses « sans réserve » pour avoir invité un ex-nazi lors de la visite de l’Ukraine Volodymyr Zelensky

« Je voudrais présenter mes excuses sans réserve pour ce qui s’est passé vendredi et au président [Volodymyr Zelensky] et la délégation ukrainienne pour la position dans laquelle ils ont été placés, pour nous tous qui étions présents », a déclaré Trudeau aux législateurs.

Zelensky était dans la salle en tant qu’invité d’honneur lorsque l’orateur, Anthony Rota, a qualifié le vétéran âgé de héros de la Seconde Guerre mondiale, provoquant une ovation debout. Il est apparu par la suite que le vétéran avait servi dans une unité militaire liée aux nazis.

Trudeau a déclaré plus tôt mercredi que cette erreur « avait profondément embarrassé le Parlement et le Canada », et il s’est excusé devant tous les Canadiens et le peuple juif du monde entier.

«C’était une horrible violation de la mémoire des millions de personnes qui sont mortes pendant l’Holocauste», a déclaré Trudeau.

Rota a démissionné sous la pression, affirmant qu’il avait « un profond regret pour mon erreur » et la douleur qu’il a causée aux communautés juives du Canada et d’ailleurs.

Lors de l’événement très médiatisé pour Zelensky, Rota avait salué Yaroslav Hunka comme « un vétéran de la guerre ukraino-canadien de la Seconde Guerre mondiale qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes » et « un héros ukrainien et un héros canadien ».

Hunka a servi dans la 14e division Waffen Grenadier de la SS, « une unité militaire nazie dont les crimes contre l’humanité pendant l’Holocauste sont bien documentés », selon le Centre des Amis de Simon Wiesenthal.

Le groupe de défense juif a qualifié l’incident de « choquant » et d’« incroyablement troublant ».

Le président de la Chambre des communes du Canada, Anthony Rota, serre la main du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Ottawa le 22 septembre. Photo : Presse canadienne via AP

L’incident a jeté une ombre sur la visite de Zelensky. La Russie s’est empressée de s’emparer de la question, affirmant que le Canada devait désormais « traduire en justice » l’homme de 98 ans.

Moscou tente depuis des années de présenter le gouvernement ukrainien pro-occidental dirigé par Zelensky – qui est juif – comme un néo-nazi et a utilisé intensivement ces messages dans ses médias contrôlés par l’État pour justifier l’invasion de l’Ukraine auprès du peuple russe.

Trudeau a déclaré: «Je tiens également à réitérer à quel point le Canada est profondément désolé pour la situation dans laquelle se trouve le président Zelensky et la délégation ukrainienne.»

« Il est extrêmement troublant de penser que cette erreur flagrante est politisée par la Russie et ses partisans pour faire de la fausse propagande sur les raisons pour lesquelles l’Ukraine se bat. »