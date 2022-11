Le Premier ministre canadien Justin Trudeau participera au spin-off de “Drag Race”

Démarrez vos moteurs, fans de RuPaul’s Drag Race. Le premier ministre canadien Justin Trudeau apparaîtra dans la prochaine série dérivée de Canada’s Drag Race Canada vs The World.

“Nous créons son histoire”, a tweeté le Canada’s Drag Race mardi, notant que Trudeau sera le premier leader mondial à apparaître dans la franchise RuPaul’s Drag Race, une célébration fastueuse de la créativité et de la diversité qui a commencé aux États-Unis et s’est transformée en la ROYAUME-UNIl’Australie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Suède et les Philippines, entre autres pays.

Canada’s Drag Race: Canada vs The World sera présenté en première le 18 novembre sur Crave au Canada et sur WOW Presents dans le monde entier. Il verra neuf reines du monde entier s’affronter sur six épisodes dans des défis qui testent leurs performances, leurs compétences en matière de fabrication de costumes et d’imitation, ainsi que leur charisme général, leur unicité, leur nerf et leur talent. Les reines concurrentes sont Anita Wigl’it, Icesis Couture, Genre Kendall, Ra’Jah O’Hara, Rita Baga, Ganache soyeuse à la noix de muscade, Stéphanie Prince, Vanité Milan et Scones de Victoria.

Pour éviter les spoilers, la société de production World of Wonder n’a pas révélé quel épisode mettra en vedette Trudeau ou son rôle précis dans la série. (Sera-t-il un juge invité ? Faites-vous lire pour la crasse ?) Une nouvelle bande-annonce, cependant, le montre vêtu d’un costume et d’une cravate – malheureusement, sans paillettes ni plumes – et saluant des candidats ravis dans les coulisses.

Ce n’est pas la première fois qu’une personnalité politique apparaît dans une version du concours de télé-réalité. Plus tôt cette année, pendant le mois de la fierté, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi est apparu dans un épisode de RuPaul’s Drag Race All Stars saison 7, où elle a exprimé son soutien à la communauté drag et a exhorté les Américains à voter. La représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez et la superfan de Drag Race ont été juge invitée lors de la saison 12 en 2020, rejoindre les reines dans les coulisses pour leur dire combien ils l’ont inspirée rien qu’en étant eux-mêmes.

La nouvelle de l’apparition de Trudeau survient alors que les Américains se rendent aux urnes pour voter aux élections de mi-mandat. Il ferait mieux de travailler.