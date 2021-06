Le Premier ministre canadien affirme que les Jeux olympiques de Pékin 2022 offriront une chance de « faire pression » sur la Chine sur les questions de droits humains

Vendredi, lors d’une longue séance avec le chroniqueur du Toronto Star Martin Cohn, Trudeau a déclaré que la communauté mondiale devrait mettre en commun ses efforts pour intensifier la pression sur la Chine, notant que les prochains jeux d’hiver de 2022 pourraient offrir cette opportunité.

« La pression sur la Chine en ce moment de la part de la communauté internationale (…) dit-il, ajoutant « Il serait facile pour la Chine (…) d’ignorer ce que n’importe quel pays – y compris les États-Unis – à lui seul dit. Mais lorsque la communauté mondiale se rassemble, cela commence à façonner leurs propres calculs. »

Il y a un moment où la communauté mondiale peut vraiment repousser la Chine, et c’est quelque chose que nous voulons faire.

Les commentaires du Premier ministre interviennent après que le département d’État américain a déclaré en avril qu’il envisageait un boycott des Jeux olympiques de 2022, soulignant des allégations de violations des droits contre les musulmans ouïghours dans la province chinoise du Xinjiang. Bien qu’il ait dit qu’il se coordonnerait avec « alliés et partenaires » à l’époque, Trudeau n’avait fait aucune mention d’un boycott canadien en public, y compris vendredi.

Plus tôt cette année, le Comité olympique canadien a déclaré qu’un boycott est « pas la réponse » faire valoir que les jeux sont destinés à « aider à créer des liens » entre les nations.

«Nous pensons que cela ne représente guère plus qu’une alternative pratique et politiquement peu coûteuse à une diplomatie réelle et significative. Les boycotts ne fonctionnent pas », a déclaré le comité, ajoutant qu’une telle décision ne ferait que punir les athlètes.

La Chine a déjà dénoncé tentatives du Canada de « politiser » les jeux, rejetant les accusations de violations des droits de l’homme comme « mensonges ».

Alors que l’administration américaine du président Joe Biden a qualifié le traitement réservé aux Ouïghours par Pékin de « génocide,» Trudeau a été plus hésitant à le faire. Interrogé sur la désignation vendredi, le Premier ministre a déclaré que de telles décisions « ne sont pas à prendre à la légère. »

« Si vous commencez à lancer le mot à chaque fois qu’il y a des violations des droits humains – aussi réelles soient-elles – cela finit par dévaloriser les génocides qui ont déjà eu lieu et en fait un terme qui n’a pas le poids qu’il devrait absolument avoir. il a dit.

Trudeau a ajouté que bien que le parlement canadien ait adopté sa propre résolution déclarant une « génocide » au Xinjiang, son administration n’a pas franchi cette étape.

Alors que Pékin a catégoriquement rejeté les allégations de droits, le Canada et les États-Unis ont néanmoins imposé des sanctions contre la Chine sur la question du Xinjiang, provoquant des mesures de représailles de la République populaire en mars. Il a averti que les deux pays « se brûler les doigts » s’ils continuaient à se mêler de ses affaires.

Ottawa et Pékin se sont également battus sur d’autres questions ces dernières années, notamment la décision du Canada d’arrêter le dirigeant de Huawei, Meng Wanzhou, en décembre 2018 à la demande des États-Unis. L’exécutif des télécommunications a été accusé de complot visant à contourner les sanctions américaines contre l’Iran en utilisant une prétendue société écran, Skycom. Les responsables chinois, ainsi que l’équipe de défense de Meng, ont nié à plusieurs reprises les accusations.

Peu de temps après l’arrestation de Meng, deux hommes canadiens – Michael Kovrig et Michael Spavor – ont été arrêtés en Chine pour espionnage présumé, une décision que Trudeau a fustigée comme « détention arbitraire », arguant qu’il s’agissait de représailles pour le confinement de l’exécutif de Huawei. Alors que les deux hommes restent en Chine, le Premier ministre a déclaré au Toronto Star que son administration « [continues] travailler très dur » pour leur libération.

