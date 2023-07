Le Premier ministre cambodgien Hun Sen, au pouvoir depuis des décennies, se dirige vers un autre mandat lors du vote de dimanche

BANGKOK, Thaïlande – Le résultat ne fait guère de doute, mais il pourrait encore y avoir de grands changements à l’horizon alors que le Premier ministre cambodgien Hun Sen, l’un des dirigeants les plus anciens au monde, se dirige vers une réélection attendue lors du vote national de dimanche.

Mais Hun Sen, qui est effectivement aux commandes de Phnom Penh depuis les derniers jours du premier mandat du président Reagan, devrait largement utiliser son nouveau mandat pour former un nouveau dirigeant pour le Cambodge – son fils aîné – tout en approfondissant les liens économiques et sécuritaires avec la Chine, à la frustration des États-Unis.

Dans la compétition d’influence entre Pékin et Washington qui se déroule dans toute l’Asie du Sud-Est, la position inattaquable de Hun Sen s’est avérée un obstacle pour plusieurs administrations, selon les analystes.

« Les États-Unis n’ont pas été accueillis de manière significative par le Cambodge depuis un certain temps », a déclaré Sophal Ear, professeur à l’Université d’État de l’Arizona et auteur d’origine cambodgienne sur ce pays d’Asie du Sud-Est, dans une interview. « Le degré d’exercices militaires conjoints avec les États-Unis est dérisoire par rapport à la Chine. »

Un candidat pour le parti au pouvoir suscitera un intérêt démesuré : Hun Manet, le commandant de l’armée royale cambodgienne de 45 ans, formé à West Point, qui se trouve être également le fils de Hun Sen. Depuis fin 2021, Hun Manet est officieusement considéré comme « Premier ministre en attente » après un vote de la direction du Parti du peuple cambodgien au pouvoir et se présente pour un siège à lui lors du scrutin de dimanche.

« Hun Manet se présente aux élections à l’Assemblée nationale [Parliament] lors des élections de ce mois-ci, et il démissionnera probablement bientôt de sa commission militaire pour siéger à l’Assemblée », a déclaré Craig Etcheson, auteur récent de « Extraordinary Justice : Law, Politics, and the Khmer Rouge Tribunals », dans une interview. « Le moment de la succession prévue de longue date de son père au poste de Premier ministre reste à voir, mais cela pourrait arriver peu après les élections, à mesure que le nouveau gouvernement est formé. »

Le Premier ministre, qui n’a encore que 70 ans malgré près de quatre décennies au pouvoir, a haussé les sourcils plus tôt cette année lorsqu’il a semblé rendre publics ses espoirs dynastiques.

« Maintenant, nous avons trouvé la jeune génération qui viendra nous remplacer », a-t-il déclaré à un groupe de villageois, selon un compte rendu de l’Associated Press. « Nous devrions mieux remettre [power] à eux, et reste juste derrière eux.

Mais il a également signalé que le changement de garde n’aura pas lieu avant la fin prévue de son prochain mandat en 2028.

Malgré 18 partis en lice pour l’élection, le Premier ministre est le favori prohibitif lors du vote de dimanche parce que son régime et les tribunaux favorables au gouvernement ont neutralisé tous les partis d’opposition importants, révoqué les licences des médias, interdit les manifestations et limité la liberté d’expression et d’autres voies de dissidence.

Un seul signe du pouvoir du gouvernement : l’Assemblée nationale a récemment adopté à l’unanimité une loi interdisant à toute personne qui ne voterait pas de se présenter aux élections futures. Il a été présenté comme une mesure visant à promouvoir la responsabilité civique, mais les critiques l’appellent un moyen de saper les campagnes de l’opposition pour boycotter le vote de dimanche comme mesure de protestation.

Le Parti du peuple cambodgien (PPC) a remporté les 125 sièges au Parlement en 2018, et il devrait tous les remporter à nouveau. Les responsables électoraux ont eu recours au même manuel de jeu qu’ils ont utilisé lors du dernier sondage – empêchant ainsi la plus grande opposition de concourir.

La commission électorale nationale et le Conseil constitutionnel ont déjà statué que le principal parti d’opposition, le Candlelight Party, n’avait pas soumis de documents spécifiques en mai et ne pouvait donc pas contester l’élection de dimanche. L’année dernière, le Candlelight Party a remporté plus de 20% dans les sondages locaux et se concentrait sur la contestation de toutes les circonscriptions cambodgiennes contre Hun Sen lors des élections nationales.

Les chefs d’entreprise américains disent que Hun Manet, dont la formation comprend une maîtrise en économie de l’Université de New York et un doctorat. en économie de l’Université britannique de Bristol, montre des signes d’être plus ouvert aux investissements étrangers et aux idées étrangères que son père, mais la figure de l’opposition exilée la plus connue du Cambodge, Sam Rainsy, a qualifié l’élection de « blague » et a déclaré que la politique « féodale » du régime est un signe de la peur de Hun Sen de ce qui se passerait s’il était contraint de quitter ses fonctions.

« Pour Hun Sen, le pouvoir signifie l’impunité », a déclaré Sam Rainsy à l’agence de presse Reuters lors d’une interview en mai depuis Jakarta, en Indonésie. « Il sait que lorsqu’il perdra le pouvoir, il perdra l’impunité. C’est pourquoi il veut que son fils le remplace.

Un penchant vers la Chine

Compte tenu de la pression de Washington sur le bilan du gouvernement en matière de droits de l’homme et de libertés civiles, Hun Sen a montré une préférence marquée ces dernières années pour le silence prêt à négocier de la Chine sur les affaires intérieures de Phnom Penh.

L’économie cambodgienne reste profondément liée aux entrepreneurs chinois, dans des relations commerciales qui, dans certains cas, remontent à des siècles.

« La Chine profitera [after the elections], car la Chine a beaucoup investi dans le maintien du règne de Hun Sen, de son fils et du régime », a déclaré Sophal Ear. « Militairement, vous avez [Cambodia‘s] La base navale de Ream, désormais capable d’accueillir n’importe quel navire de guerre dans le [Chinese] marine, jusque et y compris un porte-avions.

La base financée par Pékin permet aux navires chinois et internationaux d’accoster le long du golfe de Thaïlande, au sud du Cambodge, qui s’ouvre sur la mer de Chine méridionale – un domaine maritime âprement disputé par Pékin et Washington.

Les liens commerciaux de la Chine lui donnent également un effet de levier auprès du régime de Hun Sen.

« Depuis plus d’une décennie, la Chine est la plus grande source d’investissement direct étranger et d’aide au développement du Cambodge », a déclaré M. Etcheson. « La Chine est également de loin la plus grande source d’importations économiques du Cambodge.

« Par rapport à la Chine, l’implication des États-Unis dans les affaires politiques, économiques et militaires du Cambodge est relativement faible », a-t-il ajouté. « Cependant, les États-Unis sont de loin la principale destination des exportations cambodgiennes, de sorte que la relation avec les États-Unis reste importante pour le pays. »

L’émergence de Hun Maret, le fils aîné de Hun Sen, comme héritier présomptif a injecté une rare note d’intrigue dans le vote de dimanche, bien que beaucoup s’attendent à ce que le père continue à dominer le Cambodge même si son fils devient Premier ministre.

« L’objectif de Hun Sen est de créer une nouvelle dynastie, il voudra donc s’assurer que son fils ait le contrôle total des leviers du pouvoir », a déclaré Richard Garella, ancien rédacteur en chef du journal The Cambodia Daily dans les années 1990 et consultant de l’International Republican Institute financé par les États-Unis au Cambodge en 2003, dans une interview.

« Cela signifie que le fils peut commencer comme Premier ministre fantoche, tandis que le père continue de diriger le spectacle », a déclaré M. Garella. « La proximité des pièces par rapport à leur mise en place ne peut être connue en dehors du cercle restreint du régime. »

M. Etcheson a déclaré: « Si Hun Manet succède à son père au poste de Premier ministre, je m’attendrais à ce que Hun Sen reste le [first among equals] du Parti populaire cambodgien, en tant que président du parti. Il continuerait probablement à contrôler la politique pendant un certain temps », a déclaré M. Etcheson.

Hun Sen et ses partisans ne semblent pas épris de démocratie, soulignant le besoin de sécurité, de stabilité et de paix après le passé traumatisant que les Cambodgiens et le pays ont subi pendant la guerre du Vietnam et ses conséquences.

« La génération plus âgée comprend et apprécie les bannières qui disent « Merci, paix » comme signifiant « Merci, Hun Sen, pour la paix que vous nous avez donnée », a déclaré Sophal Ear. « Mais ils comprennent aussi que la paix signifie supprimer la démocratie, les droits de l’homme et la liberté. Ils savent que le développement signifie que vous construisez une route et que vous volez ma terre.

Hun Sen a déjà indiqué qu’il prévoyait de tenir son héritier en laisse, alors même qu’il se frayait un chemin vers le pouvoir, déclarant récemment au Phnom Penh Post : « Si mon fils ne répond pas aux attentes. … Je reprendrais mon rôle de Premier ministre.

Et demandé si son fils pourrait emmener le pays dans une direction différente, le père aurait ri et aurait répondu : « De quelle manière ? Toute divergence de ce type signifie perturber la paix et défaire les réalisations de l’ancienne génération.