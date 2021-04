Le parti de centre-droit GERB du Premier ministre bulgare Boyko Borissov était en tête des résultats des élections législatives du pays lundi avec environ 26% des voix, a déclaré la commission électorale centrale.

Mais le triple Premier ministre a perdu du terrain face aux partis de protestation au milieu d’accusations de corruption endémique. En comparaison, son parti avait obtenu 33,5% des sièges aux élections de 2017.

Les Bulgares ont voté dimanche lors d’une élection parlementaire largement considérée comme un référendum sur Borissov après des mois de manifestations antigouvernementales et au milieu d’une recrudescence des infections à coronavirus.

Avec 93% des votes comptés, le parti populiste There is a such a People (ITN) dirigé par l’animateur de télévision Slavi Trifonov est arrivé en deuxième position avec 17,9%. Le Parti socialiste, qui était jusqu’à présent le plus grand parti d’opposition, était en troisième position avec 15%.

Les partis qui sont descendus dans la rue l’été dernier ont également bien fait, le groupe libéral anti-corruption Democratic Bulgaria recevant un soutien de 9,7% et « Stand up! Mafia out » (à gauche) devrait entrer au parlement pour la première fois avec 4,8% des voix .

Le parti ethnique turc MRF, autrefois faiseur de rois dans un certain nombre de gouvernements précédents, n’a recueilli que 9,9%.

Le parti nationaliste VMRO, qui faisait partie de la coalition gouvernementale actuelle, n’a pas atteint le seuil de 4% pour entrer au parlement.

‘Situation difficile’

Les résultats fragmentés suggéraient que Borissov ferait face à des pourparlers de coalition complexes pour obtenir son quatrième mandat – et peut-être même une autre élection à l’automne en cas d’impasse politique prolongée.

Petar Bankov, chercheur postdoctoral à l’Université de Glasgow, a déclaré à Euronews que le parlement éclaté avait mis Borissov « dans une situation difficile », notant que la coalition actuelle avec le VMRO ne pouvait pas être reconduite.

« Ce n’est pas impossible cependant », a déclaré Bankov à propos des chances de Borissov de diriger le prochain gouvernement, notant que le politicien très expérimenté avait « toujours été en mesure de trouver des solutions pour forger des coalitions » dans le passé.

Une autre option serait que Trifonov tente sa chance en formant une coalition.

« Trifonov a déclaré qu’il était prêt à travailler avec Stand up! Mafia out! », A déclaré Bankov, mais a noté que les deux partis à eux seuls n’avaient pas assez de sièges pour former un gouvernement. « Alors ils auraient aussi besoin d’autres partis. »

Une alliance avec la Bulgarie démocratique serait une tâche difficile, a déclaré Bankov, compte tenu de la sociologie de son électorat de la classe moyenne, contrastant avec les électeurs d’ITN qui ont tendance à être des émigrants issus de milieux plus modestes, mais aussi des plus jeunes.

« La Bulgarie démocratique n’a pas nié la possibilité de travailler avec ITN, mais une telle coopération entre les deux serait une pilule difficile à avaler pour les électeurs bulgares démocrates qui ont des opinions très défavorables sur Trifonov », a déclaré Bankov.

« Il serait difficile de ne pas impliquer le GERB ou le Parti socialiste dans une coalition gouvernementale potentielle. Donc, même si Trifonov a l’opportunité de former un gouvernement, le soutien de Stand Up! Thugs Out! Et de la Bulgarie démocratique ne suffirait pas. »

Dans ce contexte, de nouvelles élections à l’automne coïncidant avec l’élection présidentielle semblent être une option très probable, a déclaré l’expert à Euronews.

« L’Europe nous regarde »

Réagissant aux premiers résultats, Borissov s’est présenté comme un leader représentant la stabilité.

« Vous ne réussirez pas tout seuls … unissons-nous », a-t-il déclaré dimanche soir lors d’une émission en direct sur Facebook.

Il a également suggéré un cabinet d’experts « pour sortir de la pandémie ».

« L’Europe nous regarde. S’il n’y a pas de stabilité politique ici, vous pouvez être certain que rien ne fonctionnera – ni les fonds européens, ni le plan de relance, ni l’accord vert », a déclaré Borissov.

Bankov a noté qu’une instabilité politique prolongée en Bulgarie pourrait constituer un défi pour la mise en œuvre du plan de relance de l’UE conçu pour soutenir les États membres face à la pandémie de coronavirus.

« Si un gouvernement ne peut pas être établi, alors la Bulgarie ne pourra probablement pas profiter du fonds de relance car le plan doit être approuvé non seulement par le parlement mais aussi par le gouvernement », a déclaré l’expert à Euronews.

Bankov a également déclaré que l’absence du parti nationaliste au parlement pourrait conduire le futur gouvernement à modérer sa position sur les négociations d’adhésion de la Macédoine du Nord à l’UE. La coalition actuelle avait opposé son veto à l’ouverture des négociations l’année dernière.

Taux de participation plus élevé que prévu

Alors que beaucoup craignaient un taux de participation très faible en raison de l’anxiété liée aux coronavirus et de l’absence de vote par correspondance ou par procuration, la participation était plus élevée que prévu.

« Le vote a été marqué par une mobilisation des électeurs urbains et des jeunes », a déclaré Boriana Dimitrova, directrice de l’Institut de recherche Alpha à la télévision bulgare.

Des bureaux de vote ont également été installés dans les hôpitaux et des urnes mobiles ont été mises à la disposition des familles en quarantaine.

‘Travail Travail travail’

Borissov a dirigé le parti populiste GERB depuis sa fondation en 2006 et a dirigé la Bulgarie avec une poigne de fer pendant la plupart des 11 dernières années.

« J’ai toujours pris en compte ce que les gens décident … Que les élections soient honnêtes », aurait déclaré Borissov après avoir voté sans la présence des journalistes en raison des restrictions de la pandémie.

Borissov a évité tout contact avec les journalistes depuis le début des manifestations en juillet, s’appuyant plutôt sur les réseaux sociaux pour diffuser ses arrêts de campagne presque quotidiens sur les chantiers de construction tout en faisant la promotion du slogan de son parti: «Travaillez, travaillez, travaillez».

Le soutien à Borrissov s’est érodé depuis que des milliers de personnes sont descendues dans la rue et ont accusé le gouvernement d’être influencé par les oligarques, de ne pas éliminer la corruption et la pauvreté et de ne pas réformer le système judiciaire.

Le président Rumen Radev, un critique virulent de Borissov, a exhorté les Bulgares à faire de l’élection de dimanche le premier pas vers un retour aux lois et aux règles.

«J’ai voté contre l’effondrement de l’État, l’anarchie et la corruption et pour une Bulgarie libre, juste et prospère», a-t-il déclaré dimanche après le vote.

Quelque 6,7 millions d’électeurs éligibles élisaient 240 législateurs.

La Bulgarie, qui a adhéré à l’OTAN en 2004 et à l’Union européenne en 2007, a été critiquée à maintes reprises pour corruption et déficiences dans l’état de droit et la liberté des médias.

Mais Borissov a clamé dimanche les liens du pays avec l’Occident.

«L’immense soutien que nous avons reçu de nos homologues européens montre l’importance d’un gouvernement européen stable en Bulgarie», a-t-il déclaré.