Rishi Sunak espère que le service obligatoire ravivera « l’esprit national » et aidera les conservateurs à remporter les élections

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a révélé son intention de réintroduire le service national obligatoire si le parti conservateur reste au pouvoir après les élections générales, qui doivent avoir lieu en juillet, ont rapporté dimanche les médias britanniques.

Dans le cadre de ce programme, qui devrait coûter environ 2,5 milliards de livres (3,19 milliards de dollars) par an, tous les jeunes de 18 ans seraient tenus soit de rejoindre l’armée à temps plein, soit de faire du bénévolat un week-end par mois ou 25 jours par an auprès de la communauté. des organisations telles que la police ou le National Health Service (NHS).

Sunak a fait valoir que le service obligatoire contribuerait à relancer « Esprit national » et « offrir des opportunités qui changent la vie de nos jeunes » selon son manifeste publié pour la première fois par le Mail on Sunday.

« C'est un grand pays, mais des générations de jeunes n'ont pas eu les opportunités ni l'expérience qu'elles méritent et des forces tentent de diviser notre société dans ce monde de plus en plus incertain », Sunak a expliqué comme cité par la BBC.















« J’ai un plan clair pour résoudre ce problème et assurer notre avenir. J’introduirai un nouveau modèle de service national pour créer un sentiment d’utilité partagé parmi nos jeunes et un sentiment renouvelé de fierté pour notre pays. a poursuivi le Premier ministre, arguant que cette décision offrirait aux jeunes «des opportunités qui changent la vie» apprendre « des compétences réelles, faire de nouvelles choses et contribuer à leur communauté et à notre pays. »

« En tant que père, j’attends avec impatience que mes deux filles fassent leur service national : je pense qu’elles trouveront cela une expérience enrichissante. » » a affirmé le politicien.

Selon le plan, s'il est réélu, le Parti conservateur souhaite créer une commission royale pour finaliser le « Programme de service national » et lancer le pilote en septembre de l'année prochaine. Dans le plan de 40 pages, rédigé en secret, les conseillers auraient soutenu que le renforcement des forces armées était nécessaire face à la crise. « les menaces internationales croissantes posées par des pays comme la Russie et la Chine ».















L’annonce a été critiquée par l’opposition, qui a accusé les conservateurs d’avoir détruit l’économie britannique et réduit les effectifs des troupes.

« Ce n’est pas un plan, c’est une révision qui pourrait coûter des milliards et qui n’est nécessaire que parce que les conservateurs ont réduit les forces armées à leur niveau le plus réduit depuis Napoléon. » a déclaré un porte-parole du Parti travailliste à la BBC.

« Nos forces armées faisaient autrefois l’envie du monde entier. Ce gouvernement conservateur a réduit les effectifs et prévoit d’autres réductions dans la taille de l’armée. » Le porte-parole libéral-démocrate de la défense, Richard Foord, a fait écho à cette déclaration.

Bien que, tout au long de ses 364 années d’histoire, l’armée britannique soit restée essentiellement une force composée uniquement de volontaires, la conscription a été introduite pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale et le service national – l’ancien nom de la conscription dans le pays – a pris fin en 1960. Au cours des dernières décennies, le Les forces armées britanniques ont connu des réductions significatives, le nombre de leurs soldats ayant diminué de plus d’un quart entre 2010 et 2024.