Le Premier ministre britannique Truss fait face à de sérieuses pressions pour démissionner après l’échec du budget

LONDRES – Le Premier ministre britannique Liz Truss fait face à des appels à la démission au sein de son propre parti conservateur six semaines seulement après son entrée à Downing Street.

Truss et son ancien ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, ont annoncé un paquet fiscal – un soi-disant «mini-budget» – le 23 septembre. Les mesures ont déclenché des turbulences sur le marché, d’une livre en chute libre à la panique des retraites, et une rare réprimande publique de l’International Fond Monétaire.

Morceau par morceau, les plans ont été modifiés et saccagés – y compris l’annulation des plans visant à supprimer une augmentation de l’impôt sur les sociétés, la suppression des plans visant à supprimer la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu et le raccourcissement de la garantie énergétique, conçue pour subventionner les factures d’énergie des consommateurs et des entreprises, de deux ans à seulement six mois.

Les derniers plans ont été annoncés lundi par Jeremy Hunt, trois jours seulement après le début de son mandat de ministre des Finances. Il est la quatrième personne à occuper le poste depuis juillet.

Truss a limogé le prédécesseur de Hunt vendredi, et maintenant les législateurs de tous les horizons politiques l’appellent à le suivre.

Les membres élus du propre parti de Truss l’appellent ouvertement à démissionner, tandis que jusqu’à 100 membres du parti seraient ont soumis des lettres de censure au poste de Premier ministre, selon des informations du journal i.

Angela Richardson, députée conservatrice de Guildford, a déclaré qu’il n’était “plus tenable” que Truss reste Premier ministre, s’exprimant lundi sur Times Radio, tandis que Jamie Wallis, députée conservatrice de Bridgend, a écrit au Premier ministre pour lui dire de démissionner.

“Je vous demande de démissionner en tant que Premier ministre car je pense que vous n’avez plus la confiance du pays ou du parti parlementaire”, La lettre de Wallis a dit. “C’est la bonne chose à faire pour assurer la stabilité, la sécurité et la prospérité du peuple à qui nous devons tout.”