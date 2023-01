Le Premier ministre britannique Sunak souhaite des pourparlers « constructifs » avec les syndicats dans le cadre des nouvelles lois anti-grève

LONDRES – Le Premier ministre britannique Rishi Sunak se prépare à rencontrer les dirigeants syndicaux cette semaine pour ce qu’il espère être des pourparlers “constructifs” alors qu’il cherche à mettre fin à l’action revendicative à l’échelle nationale, alors même que son gouvernement prépare une législation anti-grève controversée.

Des dizaines de milliers de travailleurs ont quitté les industries ces derniers mois pour exiger de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire en ligne avec l’inflation, qui est toujours à deux chiffres au Royaume-Uni.

L’inflation au Royaume-Uni a ralenti à 10,7% par an en novembre, contre un sommet de 11,1% en 41 ans en octobre, et l’Office indépendant du pays pour la responsabilité budgétaire prévoit que les ménages britanniques devraient connaître leur plus forte baisse de niveau de vie jamais enregistrée.

Sunak a déclaré aux journalistes lors d’une visite dans une école de Londres vendredi qu’il recherchait une “conversation adulte et honnête avec les dirigeants syndicaux sur ce qui est responsable, ce qui est raisonnable et ce qui est abordable pour notre pays en matière de rémunération”, selon Reuters.

Ses commentaires sont intervenus juste un jour après que son gouvernement annoncé de nouvelles lois anti-grève dans le but de “faire respecter des niveaux de service minimaux” dans les principaux services publics, notamment le Service national de santé, les écoles, les réseaux ferroviaires, la mise en service du nucléaire et les pompiers.

La législation, que le gouvernement de Sunak prévoit de présenter au Parlement dans les prochaines semaines, permettrait aux patrons de poursuivre les syndicats pour perturbation et de licencier les employés qui ont participé à une action revendicative.

Les détails complets du plan pourraient être dévoilés dès jeudi, selon le journal The Times, mais l’annonce initiale a suscité l’indignation des dirigeants syndicaux.