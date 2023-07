Le Premier ministre britannique Sunak évite l’anéantissement lors d’élections clés

Vendredi, les conservateurs au pouvoir du Premier ministre britannique Rishi Sunak ont ​​perdu deux sièges parlementaires d’une importance stratégique.

Les conservateurs au pouvoir du Premier ministre britannique Rishi Sunak ont ​​perdu vendredi deux sièges parlementaires d’importance stratégique, mais ont conservé de manière inattendue l’ancienne circonscription de Boris Johnson dans un revers pour le principal parti d’opposition travailliste.

Les votes étaient l’un des derniers tests électoraux avant les élections générales prévues l’année prochaine et avaient été considérés comme un indicateur des perspectives des deux principaux partis.

Les problèmes auxquels est confronté le Premier ministre ont été mis en évidence par le parti travailliste d’opposition qui a obtenu sa plus grande victoire électorale partielle depuis la Seconde Guerre mondiale dans un siège parlementaire conservateur autrefois sûr à Selby et Ainsty.

Les conservateurs ont subi une autre défaite écrasante lors d’un autre vote, mais ont conservé de justesse l’ancien siège de Johnson par moins de 500 voix dans un énorme soulagement pour Sunak qui a évité de devenir le premier dirigeant britannique à perdre trois élections partielles en une seule journée il y a plus d’un demi-siècle.

Sunak, ancien ministre des Finances et banquier d’investissement, a tenté d’utiliser son leadership technocratique pour restaurer la crédibilité des conservateurs après qu’une série de scandales l’année dernière ait forcé Boris Johnson à démissionner et que les turbulences économiques aient forcé son successeur, Liz Truss, qui a démissionné après seulement six semaines.

Avec une inflation obstinément élevée, la stagnation économique, la hausse des impôts et des taux hypothécaires, les troubles industriels et les longs délais d’attente pour utiliser le service de santé public, les conservateurs s’étaient préparés à la possibilité de perdre les trois concours lors des élections partielles de jeudi.

Mais la perte du parti travailliste à Uxbridge montre que son avance dans les sondages ne se traduira peut-être pas par une majorité parlementaire claire.

John Curtice, le sondeur le plus connu de Grande-Bretagne, a déclaré que, sur la base des performances du Labour à Uxbridge, le résultat le plus probable aux prochaines élections générales, qui doivent se tenir d’ici janvier 2025, est un parlement sans majorité.

« La marée est encore longue pour les conservateurs et ils ont encore un très long chemin à parcourir avant de donner l’impression qu’ils pourraient avoir une chance de pouvoir conserver le pouvoir après les prochaines élections générales », a-t-il déclaré à la BBC.

Vulnérabilités conservatrices

Dans un résultat surprise, les conservateurs ont conservé le siège d’Uxbridge et de South Ruislip après la décision choquante de Johnson de quitter le Parlement le mois dernier après qu’il a été découvert qu’il avait fait des déclarations trompeuses sur les fêtes tenues à Downing Street pendant la pandémie de coronavirus.

Dans son discours de victoire, le nouveau député Steve Tuckwell a déclaré que la victoire de son parti était due à des facteurs locaux plutôt nationaux, soulignant la question du maire travailliste de Londres étendant la zone à très faibles émissions pour inclure des zones suburbaines telles qu’Uxbridge.

Les autres résultats de vendredi ont révélé les vulnérabilités des conservateurs sur deux fronts: la perte d’un siège rural dans le nord de l’Angleterre et d’un siège dans le sud-ouest, un bastion traditionnel même si le parti a remporté de larges majorités sur les deux lors des dernières élections générales en 2019.

Les travaillistes ont remporté la circonscription de Selby et Ainsty dans le Yorkshire aux conservateurs par 4 000 voix après la démission d’un allié de Johnson par solidarité avec l’ancien Premier ministre.

À Somerton et Frome, dans le sud-ouest de l’Angleterre, les libéraux démocrates centristes ont réussi à renverser une majorité conservatrice de 19 213 personnes après la démission d’un troisième député suite à des allégations de harcèlement sexuel et de consommation de cocaïne.

Curtice a déclaré que la perte du parti travailliste à Uxbridge montre la « fragilité potentielle » de l’avance du parti dans les sondages alors que les conservateurs continuent de perdre des électeurs dans les régions du sud.

Les deux principaux « chefs de partis politiques ont de quoi réfléchir à la suite de ces résultats », a-t-il déclaré.

Sunak devrait remanier ses principaux ministres dès qu’il choisira son équipe pour combattre les prochaines élections générales.

Le ministre sortant de la Défense, Ben Wallace, a déclaré mardi que les changements pourraient intervenir dans les prochains jours ou la première semaine de septembre.