Le Premier ministre britannique Sunak et l’Espagne mettent en garde contre la décision de Biden d’envoyer des armes à sous-munitions en Ukraine avant le sommet de l’OTAN

Le Royaume-Uni et l’Espagne ont mis en garde contre la décision controversée du président Biden d’envoyer des armes à sous-munitions en Ukraine avant le sommet de l’OTAN en Lituanie cette semaine.

« Le Royaume-Uni est signataire d’une convention qui interdit la production ou l’utilisation d’armes à sous-munitions et décourage leur utilisation », a déclaré samedi le Premier ministre britannique Rishi Sunak dans une vidéo publiée par Sky News. « Nous continuerons à faire notre part pour soutenir l’Ukraine contre l’invasion illégale et non provoquée de la Russie, mais nous l’avons fait en fournissant des chars de combat lourds et, plus récemment, des armes à longue portée, et j’espère que tous les pays pourront continuer à soutenir l’Ukraine. »

« L’acte de barbarie de la Russie cause des souffrances indicibles à des millions de personnes », a ajouté Sunak. « C’est juste que nous y résistions collectivement. Et je partirai du sommet de l’OTAN la semaine prochaine à Vilnius, où nous discuterons exactement de cela avec nos alliés, comment nous pouvons renforcer notre soutien à l’Ukraine. »

LES ÉTATS-UNIS FOURNIRONT DES ARMES À SOUS-MUNITIONS À L’UKRAINE, UN PAQUET D’AIDE MILITAIRE DE 800 MILLIONS DE DOLLARS, DISENT DES OFFICIELS

« L’Espagne, sur la base de l’engagement ferme qu’elle a avec l’Ukraine, s’est également fermement engagée à ce que certaines armes et bombes ne puissent en aucun cas être livrées », a déclaré la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles, lors d’un rassemblement à Madrid avant les élections nationales du 23 juillet. , selon Reuters. « Non aux bombes à fragmentation et oui à la défense légitime de l’Ukraine, qui, selon nous, ne devrait pas être menée avec des bombes à fragmentation. »

Le dernier test de solidarité de l’OTAN a eu lieu vendredi avec ce que Biden a qualifié de « décision difficile » de fournir des armes à sous-munitions à l’Ukraine.

Plus des deux tiers des membres de l’alliance ont interdit l’arme car elle a fait ses preuves en faisant de nombreuses victimes civiles. Les États-Unis, l’Ukraine et la Russie ne font pas partie des plus de 120 pays soutenant la Convention sur les armes à sous-munitions (CCM), vieille de 15 ans, interdisant toute utilisation, production, transfert et stockage d’armes à sous-munitions par souci humanitaire. Le Royaume-Uni et l’Espagne, en revanche, font partie des nations qui ont signé la convention.

RFK JR. BLASTS BIDEN POUR AVOIR ENVOYÉ DES BOMBES À SOUS-MASSES EN UKRAINE, UN AN APRÈS QUE PSAKI A DIT QUE CELA POURRAIT « ÊTRE UN CRIME DE GUERRE »

Réagissant à l’annonce américaine, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, a tweeté cinq principes clés sur lesquels Kiev s’était mis d’accord concernant l’utilisation des armes à sous-munitions, notamment d’utiliser les bombes uniquement « pour la désoccupation de nos territoires internationalement reconnus », afin de les tenir à l’écart des zones urbaines. ces zones, tenir un registre strict de l’utilisation de ces armes dans les zones locales, afin de hiérarchiser ultérieurement les efforts de déminage une fois la désoccupation terminée et de rendre compte de manière transparente aux partenaires de l’efficacité des armes.

« Il est important de noter que la Fédération de Russie a utilisé sans discernement des armes à sous-munitions dès le premier jour de l’agression à grande échelle non provoquée. En février-mars 2022, Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine avec plus d’un million d’habitants, a été bombardée sans relâche par des armes à sous-munitions », a écrit Reznikov. « Notre position est simple – nous devons libérer nos territoires temporairement occupés et sauver la vie de notre peuple. Pour cela, nous devons infliger des pertes à l’ennemi – criminels de guerre, violeurs et pillards – qui occupent nos territoires. Plus nous perdons leur infliger plus de vies d’Ukrainiens que nous pourrons sauver. »

En ce qui concerne le prochain sommet en Lituanie, auquel Biden participera, les États-Unis et l’Allemagne insistent sur le fait que l’accent devrait être mis sur la fourniture d’armes et de munitions à l’Ukraine, plutôt que de prendre la mesure plus provocatrice d’adresser une invitation formelle à rejoindre l’OTAN.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les pays du flanc oriental de l’OTAN – l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne – veulent des assurances plus fermes sur leur future adhésion.

L’OTAN pourrait décider d’élever ses relations avec l’Ukraine, en créant ce que l’on appellerait le Conseil OTAN-Ukraine et en donnant à Kiev un siège à la table des consultations.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.