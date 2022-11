Le Premier ministre britannique Sunak en voyage surprise en Ukraine rencontre Zelensky

KYIV, Ukraine (AP) – Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a effectué une visite inopinée samedi dans la capitale ukrainienne couverte de neige en temps de guerre pour des entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, qui a décrit les deux pays comme «le plus fort des alliés».

Zelenskyy a publié une vidéo de la réunion à Kyiv et a déclaré “nous avons discuté des questions les plus importantes à la fois pour nos pays et pour la sécurité mondiale”.

“Ensemble, nous sommes plus forts et nous obtiendrons les résultats souhaités”, a-t-il déclaré sur Telegram. Son message ne donnait aucun autre détail.

La vidéo que Zelenskyy a publiée le montrait en train de saluer Sunak dans un palais présidentiel alors que des flocons de neige tombaient et que les deux hommes discutaient.

Sunak a tweeté : « La Grande-Bretagne sait ce que signifie se battre pour la liberté. Nous sommes avec vous tout au long du chemin @ZelenskyyUa.

Le Royaume-Uni a été l’un des plus fervents partisans occidentaux de la résistance ukrainienne à l’invasion russe, accordant à Kyiv 2,3 milliards de livres (2,7 milliards de dollars) d’aide militaire.

L’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson, qui a démissionné en juillet au milieu d’une multitude de scandales éthiques, a reçu de nombreux éloges en Ukraine pour son soutien.

Sunak tient à rassurer les dirigeants ukrainiens sur le fait qu’il n’y aura pas de changement de position sous sa direction, même si lorsqu’il était chef du Trésor britannique sous Johnson, il était considéré comme résistant aux demandes d’augmentation des dépenses de défense.

