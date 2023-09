Le Premier ministre britannique Sunak devrait annoncer des retards dans la réalisation des objectifs zéro émission nette du pays

La Grande-Bretagne a indiqué qu’elle se préparait à retarder certaines de ses politiques de zéro émission nette pour alléger le fardeau financier des ménages, un haut ministre affirmant que « mettre le peuple britannique en faillite » ne sauverait pas la planète.

Le Premier ministre Rishi Sunak présentera plus tard mercredi ce qu’il a appelé une approche plus « proportionnée » pour atteindre zéro émission nette d’ici 2050, avec une interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel qui devrait être repoussée à 2035 au lieu de 2030.

« Pendant de trop nombreuses années, les politiciens des gouvernements de tous bords n’ont pas été honnêtes quant aux coûts et aux compromis », a déclaré Sunak dans un communiqué publié. « Au lieu de cela, ils ont choisi la solution de facilité, en disant que nous pouvons tout avoir. »

Certains constructeurs automobiles, qui investissent massivement pour adapter leurs usines au lancement de nouveaux véhicules électriques, ont réagi avec colère à la nouvelle, tandis que certains législateurs du Parti conservateur de Sunak l’ont saluée comme une décision sensée.

La présidente de Ford UK, Lisa Brankin, s’est montrée cinglante : « Notre entreprise a besoin de trois choses de la part du gouvernement britannique : de l’ambition, de l’engagement et de la cohérence. Un assouplissement d’ici 2030 saperait ces trois éléments. »

L’adoption des véhicules électriques a connu une croissance constante, avec plus de 1,1 million de voitures électriques estimées sur les routes du Royaume-Uni en avril, soit une augmentation de plus de la moitié par rapport à l’année précédente, pour représenter environ une voiture sur 32.

Objectif contraignant

La Grande-Bretagne a été la première grande économie à fixer un objectif juridiquement contraignant de zéro net à l’horizon 2050, et les émissions ont chuté de près de 50 % depuis 1990, avec la fermeture des centrales électriques au charbon et le décollage de l’énergie éolienne offshore.

Les gouvernements conservateurs successifs se sont engagés à utiliser la transformation historique comme un moyen de relancer la croissance économique et de stimuler l’innovation, de nombreux politiciens régionaux étant en compétition pour attirer les investissements et vanter les références écologiques de leur région.

Mais le gouvernement de Sunak a récemment semblé hésiter sur certaines des mesures nécessaires pour atteindre l’objectif, alors que le coût de la décarbonisation de tout, des voyages au chauffage des maisons, commence à se cristalliser au cours d’une crise prolongée du coût de la vie.

Pari politique

Alors que des élections nationales sont attendues l’année prochaine, Sunak semble parier que la réduction de certaines politiques vertes gagnera les électeurs indécis, même si les analystes et les défenseurs de l’environnement affirment qu’une meilleure isolation et de nouvelles sources d’énergie se révéleraient moins chères pour les ménages à long terme.

D’autres domaines qui pourraient être examinés sont l’introduction progressive de pompes à chaleur pour remplacer les chaudières à gaz dans les maisons et les objectifs d’isolation.

Le propre conseiller indépendant du gouvernement en matière d’action climatique a déclaré en juin que la Grande-Bretagne n’en faisait pas assez pour atteindre son objectif du milieu du siècle.

« Nous devons adopter une approche pragmatique, proportionnée et qui sert également nos objectifs », a déclaré la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, à Times Radio. « Nous n’allons pas sauver la planète en mettant le peuple britannique en faillite. »

Le gouvernement a déjà révisé à plusieurs reprises l’objectif automobile ces dernières années, fixant un objectif initial à 2040 avant de le ramener à 2035, puis à 2030.

Repousser l’interdiction jusqu’en 2035 mettrait la Grande-Bretagne en conformité avec l’Union européenne.

Besoin urgent de clarté

Les constructeurs automobiles et ceux qui développent de nouvelles technologies plus vertes affirment qu’ils ont besoin d’objectifs précis et cohérents pour stimuler les investissements dans les infrastructures nécessaires à la transition.

Les grands groupes automobiles comme BMW, Volkswagen et Stellantis ont tous appelé à des éclaircissements urgents.

Ford a déclaré avoir dépensé 430 millions de livres (715 millions de dollars canadiens) pour ses installations de développement et de fabrication au Royaume-Uni, avec « un financement supplémentaire prévu pour 2030 ».

« Nous nous demandons quelle est la stratégie ici, car nous devons déplacer la mobilité du transport routier des combustibles fossiles vers le transport durable », a déclaré Mike Hawes, directeur général de la Society of Motor Manufacturers and Traders, un organisme industriel.

Chris Skidmore, ancien ministre de l’Energie qui a dirigé l’examen des progrès du pays en matière de zéro émission nette, a déclaré qu’un retard empêcherait la Grande-Bretagne de prendre la tête de l’électrification de l’économie, avertissant que les emplois et les investissements iraient ailleurs.

Sunak doit désormais trouver un équilibre entre la nécessité de rassurer les grandes entreprises et la pression exercée par ses propres législateurs pour qu’il ne fasse rien qui puisse exacerber les pressions déjà ressenties en raison d’une inflation élevée et d’une croissance économique stagnante.