Le Premier ministre britannique Sunak déclare que les politiques climatiques du pays doivent être plus « proportionnées » – National

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak prononcera cette semaine un discours dans lequel il devrait retarder certaines des politiques du gouvernement visant à atteindre zéro émission nette d’ici 2050, affirmant que la réponse au changement climatique devrait être plus « proportionnée ».

Dans une déclaration de fin de soirée très inhabituelle après des informations selon lesquelles il envisageait de revenir sur certaines des politiques vertes clés du gouvernement, Sunak a déclaré qu’il présenterait une « décision importante à long terme » sur les plans du pays pour atteindre le zéro net.

« Je suis fier que la Grande-Bretagne soit à la tête du monde en matière de changement climatique. Nous nous engageons à atteindre Net Zero d’ici 2050 et aux accords que nous avons conclus au niveau international – mais en le faisant d’une manière meilleure et plus proportionnée », a-t-il déclaré dans le communiqué.

« Je prononcerai un discours cette semaine pour exposer une décision importante à long terme que nous devons prendre pour que notre pays devienne l’endroit que nous souhaitons tous, je le sais, pour nos enfants. »

À l’approche d’élections générales l’année prochaine, Sunak considère la réduction de certaines politiques vertes comme un moyen de convaincre les électeurs indécis « avant les élections générales attendues l’année prochaine ». Il s’agirait d’un revirement frappant pour la Grande-Bretagne qui, jusqu’à récemment, était un leader autoproclamé en matière de politique climatique.

La Grande-Bretagne envisage de retarder l’interdiction de la vente de voitures neuves à essence et diesel jusqu’en 2035, soit cinq ans plus tard que prévu actuellement, a rapporté la BBC, citant des sources anonymes.

L’objectif actuel pour 2030 a été introduit en novembre 2020 comme élément central des plans de « révolution verte » du Premier ministre de l’époque, Boris Johnson. Pas plus tard qu’en juillet, le ministre Michael Gove a réaffirmé le soutien du gouvernement à cette politique.

Sunak a déclaré que les gouvernements successifs « n’ont pas été honnêtes quant aux coûts et aux compromis » des politiques de transition écologique. Il a déclaré que les gouvernements précédents avaient choisi « la solution de facilité, en disant que nous pouvons tout avoir ».

Certains conservateurs affirment que la politique climatique est un domaine dans lequel ils peuvent créer une ligne de démarcation claire avec le Parti travailliste qui, jusqu’à récemment, prévoyait d’investir 28 milliards de livres (35 milliards de dollars) par an dans les emplois et les industries vertes.

Les conservateurs ont remporté contre toute attente les élections pour occuper l’ancien siège de Johnson au Parlement cet été, principalement en raison de leur opposition à la décision du maire travailliste de Londres d’étendre une zone à très faibles émissions.

Le discours de Sunak cette semaine sera sa dernière tentative de réinitialiser son gouvernement, qui est confronté à une inflation élevée, une économie stagnante et des grèves en cours.

Un porte-parole travailliste a déclaré : « C’est une farce totale. Le pays ne peut pas continuer avec un gouvernement conservateur dans un désarroi total, trébuchant de crise en crise.»

