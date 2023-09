Le Premier ministre britannique Sunak critiqué pour avoir repoussé l’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi qu’il retardait de cinq ans l’interdiction des nouvelles voitures à essence et diesel qui devait entrer en vigueur en 2030, édulcorant les objectifs climatiques qui, selon lui, imposaient des « coûts inacceptables » aux citoyens ordinaires.

Cette décision a provoqué la colère des groupes écologistes, des politiciens de l’opposition et de larges pans de l’industrie britannique, mais a été bien accueillie par certains membres du Parti conservateur au pouvoir, qui s’irritent à l’idée de mettre fin à la dépendance du pays aux combustibles fossiles.

Lors d’une conférence de presse, Sunak a déclaré qu’il reportait la date limite d’achat de nouvelles voitures à essence et diesel de 2030 à 2035, affaiblissant l’interdiction des nouveaux fours domestiques au gaz naturel qui devaient démarrer en 2035 et supprimant l’obligation pour les propriétaires de construire des propriétés. plus économe en énergie.

Il a déclaré qu’il tiendrait sa promesse de réduire à zéro les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni d’ici 2050, mais avec « une approche plus pragmatique, proportionnée et réaliste ».

Dans une déclaration destinée au moins en partie à séduire les électeurs avant les élections de l’année prochaine, Sunak a rejeté les propositions environnementales, notamment de nouvelles taxes sur l’aviation, des mesures visant à encourager le covoiturage et des taxes sur la viande – dont aucune n’a réellement été introduite.

Pour atteindre les objectifs de zéro émission nette, a-t-il déclaré, le gouvernement construira davantage de parcs éoliens et de réacteurs nucléaires, investira dans de nouvelles technologies vertes et introduira de nouvelles mesures pour protéger la nature.

Sunak a fait valoir que le Royaume-Uni était « loin en avance sur tous les autres pays du monde » dans la transition vers une économie verte, mais a déclaré qu’aller trop vite risquait de « perdre le consentement du peuple britannique ».

« Comment peut-il être juste qu’on demande désormais aux citoyens britanniques de se sacrifier encore plus que les autres ? il a dit.

Les émissions de gaz à effet de serre du Royaume-Uni ont chuté de 46 % par rapport aux niveaux de 1990, principalement en raison de l’élimination presque complète du charbon dans la production d’électricité. Le gouvernement s’était engagé à réduire les émissions de 68 % par rapport aux niveaux de 1990 d’ici 2030 et à atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Sunak a déclaré que ces engagements demeurent. Mais à seulement sept ans du premier objectif, les conseillers du gouvernement en matière de climat ont déclaré en juin que le rythme de l’action était « d’une lenteur inquiétante ». La décision de Sunak en juillet d’approuver de nouveaux forages pétroliers et gaziers en mer du Nord a également incité les critiques à remettre en question son engagement envers les objectifs climatiques.

L’ancien Premier ministre Boris Johnson, qui a fixé l’objectif des voitures à essence pour 2030 lorsqu’il était dirigeant, a déclaré que les entreprises « doivent avoir la certitude de nos engagements en matière de zéro émission nette ».

« Nous ne pouvons pas nous permettre de faiblir maintenant ou de perdre de quelque manière que ce soit notre ambition pour ce pays », a-t-il déclaré.

La nouvelle d’un retour en arrière a éclaté alors que de hauts responsables politiques et diplomates du Royaume-Uni et du monde entier – ainsi que l’héritier du trône britannique, le prince William – se sont réunis à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où le climat figure en bonne place à l’ordre du jour. Sunak n’est pas présent, envoyant son adjoint à la place.

Le directeur exécutif de Greenpeace Royaume-Uni, Will McCallum, a déclaré que Sunak « n’offre pas d’honnêteté aux travailleurs ni un avenir meilleur – il donne une fois de plus la priorité à ses amis du pétrole et du gaz ».

Les écologistes n’étaient pas les seuls à s’inquiéter de cette décision. Les constructeurs automobiles, qui ont investi massivement dans le passage aux véhicules électriques, ont exprimé leur frustration face au changement de plan du gouvernement.

Lisa Brankin, directrice de Ford Royaume-Uni, a déclaré que l’entreprise avait investi 430 millions de livres (530 millions de dollars) pour construire des voitures électriques en Grande-Bretagne.

« Notre entreprise a besoin de trois choses de la part du gouvernement britannique : de l’ambition, de l’engagement et de la cohérence. Un assouplissement d’ici 2030 porterait atteinte à ces trois objectifs », a-t-elle déclaré.

Richard Burge, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, a déclaré que « la décision du gouvernement de faire soudainement marche arrière et de retarder l’interdiction des voitures à essence et diesel nous donne l’impression d’être fragiles, peu fiables et incapables de mener la révolution de l’énergie verte ».

L’analyste Tara Clee de la société d’investissement Hargreaves Lansdown a déclaré que ce retrait pourrait nuire à la réputation durement gagnée de la Grande-Bretagne en matière de leadership en matière de technologies vertes.

« Ces changements envoient le message que rien n’est gravé dans le marbre et que s’engager sérieusement en faveur d’un objectif mobile pourrait constituer un risque commercial majeur », a déclaré Clee.

Les conservateurs britanniques ont ouvertement réévalué leurs promesses en matière de changement climatique après un résultat électoral spécial en juillet qui a été largement considéré comme un rejet de la part des électeurs en faveur d’une taxe sur les voitures polluantes.

Le parti, qui est à la traîne de l’opposition travailliste dans les sondages d’opinion nationaux, a remporté de manière inattendue le concours pour le district d’Uxbridge, dans la banlieue londonienne, en se concentrant sur un prélèvement de division sur les véhicules plus anciens imposé par le maire travailliste de Londres, Sadiq Khan. Certains conservateurs estiment que la suppression des politiques vertes serait un moyen de gagner des voix et pourrait aider le parti à éviter la défaite lors des élections nationales prévues d’ici la fin de 2024.

Mais le législateur conservateur Alok Sharma, qui a présidé la conférence internationale sur le climat COP26 à Glasgow en 2021, a averti qu’il serait « incroyablement préjudiciable… si le consensus politique que nous avons forgé dans notre pays sur l’environnement et l’action climatique se brise ».

« Et franchement, je ne crois vraiment pas que cela va aider électoralement un parti politique qui choisit de s’engager dans cette voie », a-t-il déclaré à la BBC.

Peter Cox, directeur du Global Systems Institute de l’Université d’Exeter, a déclaré qu’à l’heure où le monde est sur le point de voir les températures dépasser de 1,5 degré Celsius le niveau préindustriel d’ici une décennie environ, les pays « doivent agir de toute urgence pour respecter leurs engagements en matière de zéro émission nette ». .»

« C’est un moment terrible pour le Royaume-Uni de revenir sur ses engagements, envoyant des messages contradictoires aux milieux d’affaires qui ont désespérément besoin de clarté pour permettre l’investissement et l’innovation dans un avenir à faibles émissions de carbone », a-t-il déclaré.