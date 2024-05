Le Premier ministre britannique Sunak convoque des élections générales anticipées — RT World News

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a convoqué des élections générales anticipées surprise pour juillet. L’annonce de mercredi prépare le terrain pour une compétition qui verra le Labour Keir Starmer tenter de prendre le pouvoir après 14 ans de gouvernement dirigé par les Conservateurs.

Sunak a annoncé mercredi l’élection aux journalistes devant sa résidence de Downing Street. Le Premier ministre a déclaré que sa décision de convoquer un vote était principalement motivée par des facteurs économiques, précisant que « les choses ne sont pas faciles » pour de nombreux Britanniques.

« Pour beaucoup d’entre nous, il est facile d’oublier l’ampleur de ce que nous avons vécu. » a-t-il déclaré, citant la pandémie de Covid-19 et le conflit en Ukraine comme raisons du taux d’inflation obstinément élevé et de la hausse du coût de la vie en Grande-Bretagne.















Sunak avait déclaré précédemment que son « hypothèse de travail » était qu’une élection aurait lieu dans la seconde moitié de l’année. Des experts britanniques ont indiqué que le vote aurait probablement lieu à l’automne, après que le Premier ministre aura pu améliorer ses résultats en adoptant un budget de réduction des impôts.

Cependant, des sources gouvernementales ont déclaré au Guardian que Sunak avait été persuadé d’aller de l’avant avec les élections de juillet car il est peu probable que la situation économique du pays s’améliore au cours des prochains mois. Plus tôt mercredi, l’Office des statistiques nationales a révélé que l’inflation était passée de 3,2 % en mars à 2,3 % en avril, manquant ainsi l’objectif de 2 % fixé par la Banque d’Angleterre.

Le Parti conservateur de Sunak est au pouvoir depuis 2010, Sunak étant à la tête du pays depuis octobre 2022, lorsqu’il a remporté une course à la direction pour succéder à Liz Truss. Cependant, les conservateurs sont à la traîne du Parti travailliste dans les sondages d’opinion depuis fin 2021 et ont subi plus tôt ce mois-ci leur pire défaite aux élections locales en 40 ans.

Le vote a vu les conservateurs perdre 474 de leurs 985 sièges au conseil, tandis que les travaillistes en ont remporté 186 et les libéraux-démocrates 104. « Nous pensons que le pays réclame à grands cris des élections générales, c’est pourquoi j’exhorte le Premier ministre à aller de l’avant », » a déclaré le leader travailliste Keir Starmer avant l’annonce de Sunak.