Le Premier ministre britannique s’excuse pour l’incendie « évitable » de la tour Grenfell — RT World News

« Des décennies d’échecs gouvernementaux » ont contribué à la mort de plus de 70 personnes, selon une enquête publique

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a présenté ses excuses aux familles des victimes de l’incendie de la tour Grenfell en 2017, après qu’une enquête officielle a révélé des défaillances systématiques dans les politiques de régulation du gouvernement.

L’incendie qui a ravagé un immeuble de logements sociaux de 24 étages à North Kensington, à Londres, a fait 72 morts, dont 18 enfants. La tragédie a provoqué une vague d’indignation, de nombreuses personnes accusant les autorités d’avoir négligé les règles de sécurité incendie à Grenfell.

L’enquête publique, dont les résultats ont été publiés mercredi, a confirmé que de multiples manquements du gouvernement ont contribué à la catastrophe, notamment l’utilisation d’isolants extérieurs combustibles par les entreprises de construction.

« Je tiens à dire très clairement, au nom du pays, que vous avez été terriblement déçus, avant, pendant et après cette tragédie », Starmer a déclaré à la Chambre des communes. Il a réitéré les propos de Martin Moore-Bick, qui a dirigé l’enquête, en disant : « Les décès survenus étaient tous évitables. »















Le gouvernement cessera d’attribuer des contrats aux entreprises critiquées dans le rapport Moore-Bick, a déclaré le chef du parti travailliste. Il a toutefois noté que des revêtements dangereux sont toujours utilisés au Royaume-Uni et que « La vitesse à laquelle ce problème est traité est bien trop lente. »

Moore-Bick a déclaré dans son rapport que la faute incombe aux entrepreneurs privés, aux autorités locales et au gouvernement dans son ensemble. Les entreprises ont montré « malhonnêteté systématique » et « engagés dans des stratégies délibérées et soutenues pour manipuler le processus de test », il a dit.

Les autorités locales ont échoué pendant des années « de prendre des mesures de base pour garantir que les certificats délivrés étaient techniquement exacts. »

Le gouvernement, quant à lui, était coupable de « Des décennies d’échec » dans le cadre de ses efforts pour réduire la réglementation sur les entreprises privées, bien qu’il connaisse parfaitement les risques liés à l’isolation combustible, a révélé l’enquête.















Bien que le rapport formule des recommandations visant à prévenir des catastrophes similaires à l’avenir, ses conclusions ne peuvent pas être utilisées directement pour poursuivre les personnes impliquées.

En 2020, le procureur général a statué qu’aucun témoignage oral donné devant l’enquête ne pouvait être utilisé dans une procédure pénale ultérieure, à condition qu’aucun faux témoignage ne soit donné.

Dans une déclaration en réaction au rapport, la police métropolitaine a noté que son enquête sur l’incendie est entièrement distincte de l’enquête publique. L’enquête criminelle « opère dans un cadre juridique différent et nous ne pouvons donc pas simplement utiliser les conclusions du rapport comme preuve pour porter des accusations », Le commissaire adjoint Stuart Cundy l’a déclaré mercredi.

Commentant la durée de l’enquête, Cundy a souligné que la police « avoir une chance » Il faudra encore au moins deux ou trois ans pour mener à bien l’enquête. Personne n’a été inculpé jusqu’à présent en lien avec cette tragédie.