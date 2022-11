Le Premier ministre britannique “se précipite” de la conférence sur le climat

Le leader britannique a été sorti de scène après avoir été approché par deux assistants

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a été brusquement retiré d’une conférence sur le changement climatique au milieu de l’événement, laissant certains spectateurs confus après que des membres du personnel soient apparus à côté de lui, lui chuchotèrent à l’oreille puis l’éloignèrent de la scène.

Lors d’un panel lors de l’événement COP27 parrainé par l’ONU à Charm el-Cheikh, en Égypte, lundi, Sunak a été vu en train de sortir précipitamment de la salle dans des images partagées sur Twitter par Leo Hickman de CarbonBrief, un site d’information axé sur le climat.

Des assistants du Premier ministre auraient été vus s’approcher de lui sur scène, l’un d’entre eux transmettant quelque chose à Sunak. Bien qu’il soit resté assis, un autre membre du personnel lui a parlé environ deux minutes plus tard, après quoi il a rapidement quitté la salle par une sortie arrière.

Downing Street n’a pour l’instant donné aucune explication sur le bref départ du leader, et on ne sait toujours pas ce qui lui a été dit sur scène. Cependant, certains reportages des médias locaux ont suggéré que Sunak “parti tôt pour se préparer à un discours liminaire sur le changement climatique qu’il prononcerait plus tard dans l’après-midi” – une adresse qu’il a finalement prononcée.

Environ 2 minutes avant son départ, un assistant est monté sur scène et lui a chuchoté à l’oreille pendant plus d’une minute… il y avait une discussion en cours sur, semble-t-il, s’il fallait partir à ce moment-là. Mais Sunak est resté mais un autre assistant a pris la décision de revenir vers lui et de l’exhorter à partir pic.twitter.com/F2xSJc0sEw – Léo Hickman (@LeoHickman) 7 novembre 2022

Sunak a fait ses débuts internationaux en tant que Premier ministre à la COP27, après avoir accédé au poste de direction à la fin du mois dernier. Il a rencontré une série de chefs d’État étrangers et a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre suédois nouvellement nommé, Ulf Kristersson.

En plus de s’asseoir avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président français Emmanuel Macron, Sunak a également eu un dialogue en face à face avec le nouveau Premier ministre italien de droite Girogia Meloni, avec qui il a discuté du logement et d’un certain nombre de autres issues.

Bien qu’il ait initialement prévu de sauter la réunion de la COP27, affirmant que son bureau était occupé à préparer une proposition de budget à venir, Sunak a fait marche arrière suite aux critiques des législateurs et des défenseurs du climat. En annonçant sa décision d’assister à l’événement, le Premier ministre a déclaré qu’il pourrait y avoir “pas de prospérité à long terme sans action contre le changement climatique”, promettant d’aider à créer un “un avenir sûr, propre et durable.”