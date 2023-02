Le Premier ministre britannique s’apprête à abandonner la convention sur les droits de l’homme – The Times

Des initiés ont déclaré au journal que Rishi Sunak valorisait la répression de l’immigration clandestine plutôt que de rester dans la CEDH

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est prêt à retirer le Royaume-Uni de la Convention européenne des droits de l’homme si le tribunal continental qui interprète l’accord tente d’interférer avec sa répression législative contre l’immigration clandestine, ont déclaré samedi des sources officielles au Times.

La nouvelle législation du Premier ministre interdira à toute personne arrivant illégalement au Royaume-Uni d’y demander l’asile. Prêt à être dévoilé »en quelques semaines», selon les sources du Times, il établit un processus pour expulser les nouveaux arrivants en «jours ou semaines” à leur pays d’origine, s’il est considéré “sûr», ou au Rwanda, avec qui le Royaume-Uni a signé l’année dernière un accord d’accueil controversé. Auparavant, le processus d’expulsion prenait «mois ou années“, a déclaré Sunak à TalkTV la semaine dernière après avoir dévoilé la proposition.

“Ce projet de loi ira aussi loin que possible dans le cadre du droit international“, a déclaré une source d’initié au Times, affirmant”nous repoussons les limites de ce qui est légalement possible, tout en restant dans le cadre de la CEDH. Et nous sommes convaincus que lorsqu’il sera testé devant les tribunaux, nous gagnerons.”

Cependant, si la nouvelle loi est adoptée au niveau national mais “est toujours retenu à Strasbourg« Sunack »sera disposé à reconsidérer si faire partie de la CEDH est dans l’intérêt à long terme du Royaume-Uni“, a expliqué la source.

La Haute Cour britannique a confirmé l’accord d’expulsion des demandeurs d’asile vers le Rwanda en décembre après qu’une contestation de la Cour européenne des droits de l’homme basée à Strasbourg a interdit un vol plein de migrants à destination du pays africain. Sunak, alors en lice avec d’autres politiciens conservateurs pour remplacer le Premier ministre sortant Boris Johnson, a même laissé entendre qu’il était prêt à retirer le Royaume-Uni de la convention dans le but d’empêcher les migrants d’entrer.

La Cour européenne des droits de l’homme est une juridiction internationale qui statue sur d’éventuelles violations des droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme. Le Royaume-Uni a adopté la Convention comme loi en 1998 avec la loi sur les droits de l’homme.

Selon le Times, la législation à venir mettrait également en place de nouveaux centres de détention pour immigrants et abrogerait certaines des protections contre la traite utilisées par 80 % des immigrants illégaux pour demander l’asile en se présentant à tort comme des victimes, en particulier la loi sur l’esclavage moderne. de 2015, ce qui a rendu difficile pour le Royaume-Uni l’expulsion des personnes qui prétendaient être victimes de la traite.

Avec 65 000 immigrants illégaux qui devraient entrer au Royaume-Uni cette année, la question des sondages figure parmi les trois principales préoccupations des électeurs. Le nombre de migrants traversant illégalement la Manche dans de petites embarcations a quadruplé au cours des deux dernières années. Cependant, certaines ONG ont fait valoir que le traitement des demandeurs d’asile dans le cadre de la nouvelle législation violerait leurs droits humains, tandis que d’autres suggèrent que renvoyer tous les immigrants illégaux serait «massivement peu pratique.”