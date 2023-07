Le Premier ministre britannique Rishi Sunak « triste » face au rapport sur le racisme et le sexisme au cricket

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré qu’il était « triste » de lire un rapport accablant affirmant que le racisme et le sexisme sévissaient au sein du cricket anglais. La publication du rapport de la Commission indépendante sur Equity in Cricket est intervenue à la suite d’un scandale raciste centré sur le traitement du quilleur né au Pakistan Azeem Rafiq du côté anglais du Yorkshire.

Rafiq a rendu public des allégations de racisme et d’intimidation en 2020, incitant le England and Wales Cricket Board à commander le rapport. Six anciens joueurs du Yorkshire reconnus coupables d’avoir utilisé un langage raciste dans l’affaire Rafiq ont été condamnés le mois dernier à une amende par la Commission de discipline du cricket.

Sur plus de 4 000 personnes interrogées pour le rapport de l’ICEC, 50 % ont décrit avoir été victimes de discrimination au cours des cinq années précédentes, les chiffres étant nettement plus élevés pour les personnes issues de communautés ethniquement diverses. Les femmes étaient souvent traitées comme des « citoyennes de seconde classe », selon le rapport, indiquant également que l’on n’avait pas fait assez pour éliminer les barrières de classe, les écoles privées dominant la voie vers le cricket.

Apparaissant sur BBC Radio lors du deuxième test entre l’Angleterre et l’Australie à Lord’s samedi, Sunak a déclaré: « C’était, pour les gens qui aiment le cricket, vraiment difficile à lire et vous étiez juste triste. »

Un total de 44 recommandations ont été faites dans le rapport, y compris un appel à l’égalité de rémunération pour les joueurs internationaux masculins et féminins d’ici 2030. Sunak a déclaré que la BCE était « absolument déterminée » à résoudre les problèmes décrits dans le rapport.

« J’ai passé une petite partie de la matinée à parler à l’équipe de la BCE et je pense qu’ils l’ont abordé exactement de la bonne manière », a-t-il déclaré.

« Ils ont commandé ce rapport sur leur propre dos parce qu’ils voulaient être proactifs, donc ils méritent d’être félicités pour cela. »

Sunak espère que le rapport donnera au cricket une chance de réinitialiser sa boussole morale. « Ils ont présenté des excuses sans réserve et sont pleinement déterminés à mettre en œuvre le changement et à ce que ce soit un moment de réinitialisation pour le cricket », a-t-il déclaré.

« Nous voulons tous qu’il soit ouvert à tous de tous horizons et que chacun puisse se sentir respecté et soutenu en y jouant.

« C’est donc ce que nous voulons et je suis convaincu que toute la famille du cricket partage cette ambition. »

Sunak, le premier Premier ministre asiatique britannique, a déclaré qu’il avait enduré ses propres problèmes de racisme, bien qu’il ait reconnu les progrès réalisés sur la question au Royaume-Uni.

« Bien sûr, j’ai connu le racisme en grandissant, en particulier, et bien sûr je sais qu’il existe », a-t-il déclaré. « Cela vous pique d’une manière que très peu d’autres choses font. Cela vous pique. Ça fait mal. »