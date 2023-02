Le Premier ministre britannique Rishi Sunak révise les départements gouvernementaux après 100 jours cahoteux au pouvoir

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a dévoilé mardi un nouveau département gouvernemental axé sur la sécurité énergétique et a annoncé un mini remaniement de son cabinet alors qu’il cherche à réaffirmer son autorité après 100 premiers jours de mandat chancelants.

Sunak a nommé l’ancien ministre des affaires Grant Shapps à la tête du nouveau Département de la sécurité énergétique et du Net Zero, dont l’objectif sera de garantir “l’approvisionnement énergétique à long terme, de réduire les factures et de réduire de moitié l’inflation”.

Le Premier ministre a également nommé l’ancien ministre du Commerce Greg Hands comme nouveau président de son parti, en remplacement de Nadhim Zahawi limogé, lors d’un mini-remaniement de son équipe de direction.

Le département de la sécurité énergétique est l’une des quatre nouvelles divisions à émerger mardi alors que Sunak tient sa promesse faite l’année dernière – lors de sa première candidature à la direction du Parti conservateur – de démanteler le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle.

Le Royaume-Uni avait auparavant un département de l’énergie et du changement climatique, mais il a été fusionné avec le département des affaires en 2016.

Les divisions supplémentaires comprennent le ministère des Affaires et du Commerce, dirigé par le ministre de l’Égalité Kemi Badenoch, et un ministère remanié de la Culture, des Médias et des Sports, dirigé par Lucy Frazer.

Un autre département pour la science, l’innovation et la technologie, dirigé par Michelle Donelan, a également été créé pour faire avancer la vision de Sunak de faire du Royaume-Uni la prochaine Silicon Valley.

Selon un déclaration du gouvernementil offrira “des services publics améliorés, créera de nouveaux emplois mieux rémunérés et fera croître l’économie”.