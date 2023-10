Le Premier ministre britannique Rishi Sunak rallie ses conservateurs en se disant prêt à prendre des décisions difficiles

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Aux prises avec des sondages sombres et des doutes croissants, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a exhorté mercredi les électeurs sceptiques et son propre parti conservateur : gardez-moi au pouvoir et je vous proposerai du changement.

Dans son premier – et peut-être dernier – discours en tant que chef du parti à la conférence annuelle du parti avant les élections prévues en 2024, Sunak a déclaré qu’il n’avait pas peur de faire des choix difficiles et des décisions importantes qui apporteront un « succès à long terme » plutôt qu’un « succès à court terme ». avantage. »

Mais l’une de ses décisions importantes a divisé le parti et menace de faire dérailler son programme : abandonner une grande partie d’une ligne ferroviaire à grande vitesse ambitieuse mais au budget excessif qui devait relier Londres à Manchester.

Sunak a déclaré qu’il annulait le reste du projet HS2 en difficulté parce que ses coûts ont doublé et que « les faits ont changé ».

« Les arguments économiques ont été considérablement affaiblis par les changements apportés aux voyages d’affaires après la COVID-19 », a-t-il déclaré, arguant que ce serait une « abdication de leadership » que de continuer.

Certains conservateurs ont déclaré que cette décision était une mauvaise décision – et que la prendre lors d’une conférence à Manchester était désastreuse.

Andy Street, le maire conservateur de la région des West Midlands, a qualifié cela de « gaffe politique incroyable » qui laisserait les opposants du parti dire que « les conservateurs sont venus à Manchester pour attaquer le Nord ».

Le chemin de fer en difficulté High Speed ​​2, autrefois considéré comme le plus grand projet d’infrastructure d’Europe, était destiné à réduire les temps de trajet et à augmenter la capacité entre Londres, la ville de Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, et les villes du nord de Manchester et Leeds, avec une vitesse de 250 mph (400 km/h). trains à la pointe de la technologie.

Présenté comme un élément clé des plans du gouvernement visant à améliorer le pays en redistribuant les emplois et les investissements du sud riche de l’Angleterre vers le nord plus pauvre, son coût était estimé à 33 milliards de livres en 2011, mais a grimpé à plus de 100 milliards de livres ( 122 milliards de dollars) selon certaines estimations. L’étape Manchester-Leeds a été supprimée par le gouvernement conservateur en 2021, après que la pandémie de coronavirus a interrompu les voyages en train. Le nombre de passagers au Royaume-Uni s’est rétabli, mais ne représente qu’environ 80 % des niveaux d’avant la pandémie.

Sunak a déclaré que la ligne à grande vitesse se terminerait à Birmingham, à 160 kilomètres de Londres, plutôt que plus au nord, à Manchester. Il a déclaré que cela libérerait 36 ​​milliards de livres (44 milliards de dollars) pour de nouveaux projets routiers et ferroviaires dans les Midlands et le Nord.

Le maire de Manchester, Andy Burnham, membre du parti travailliste d’opposition, a déclaré que cette décision envoie le message que « nous ne pouvons plus faire de choses grandes et difficiles, et je ne pense pas que cela donne une bonne image de la Grande-Bretagne ».

« Je ne pense tout simplement pas que ce soit juste pour les habitants du Grand Manchester de faire cela », a-t-il déclaré.

Jack Brereton, un législateur conservateur des Midlands, a déclaré que HS2 se félicitait de la décision de tronquer la ligne, affirmant que « nous pouvons réinvestir cet argent dans des projets qui permettront réellement d’atteindre ce nivellement dans les Midlands et le Nord ».

Sunak tente de convaincre les électeurs qu’un parti au pouvoir depuis 13 ans mérite un autre mandat. Ces dernières semaines, il a annoncé des mesures populistes – telles que le ralentissement des efforts visant à éliminer progressivement les combustibles fossiles – destinées à reconquérir les électeurs qui ont rejeté les conservateurs en raison de la stagnation de l’économie britannique, de la crise du coût de la vie et des vagues de grèves, dont une mercredi des conducteurs de train. qui a bouleversé les projets de voyage de certains participants à la conférence.

Comme de nombreux conservateurs, il a invoqué l’esprit de l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher, dont la politique de libre marché a transformé la Grande-Bretagne dans les années 1980, au prix d’un lourd tribut pour la classe ouvrière. Sunak a suggéré qu’il était l’héritier politique de Thatcher – et non les cinq autres premiers ministres conservateurs depuis.

« Nous avons eu 30 ans d’un système politique qui encourage la décision facile, pas la bonne – 30 ans d’intérêts particuliers faisant obstacle au changement », a déclaré Sunak.

Sunak a pris ses fonctions il y a un peu moins d’un an après que son prédécesseur Liz Truss ait alarmé les marchés financiers et secoué l’économie avec un plan de réductions d’impôts non financées. Elle n’est restée au pouvoir que 49 jours. Avant cela, Sunak était chef du Trésor du Premier ministre Boris Johnson, qui a démissionné au milieu de multiples scandales éthiques.

Il a déçu certains membres du parti en excluant toute réduction d’impôts, au moins cette année, déclarant : « La meilleure réduction d’impôt que nous puissions accorder à l’heure actuelle est de réduire de moitié l’inflation et d’alléger le coût de la vie ». L’inflation au Royaume-Uni a atteint il y a un an son plus haut niveau depuis 40 ans, à 11,1 %, et se situe désormais à un peu moins de 7 %.

Les sondages d’opinion suggèrent que les électeurs sont las des conservateurs et de leurs troubles, donnant au Parti travailliste, opposition de centre-gauche, une avance de 15 à 20 points.

Les rivaux de Sunak se bousculent déjà pour se positionner dans une course à la direction du parti qui pourrait suivre une défaite électorale. La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a utilisé son discours de conférence pour faire appel à l’aile autoritaire et chargée de l’ordre public du parti, prônant des restrictions plus strictes sur la migration et une guerre contre la protection des droits de l’homme et des valeurs sociales « réveillées ».

L’atmosphère de la conférence était calme : « Il n’y a pas de punch », a déploré un délégué, alors que de nombreux membres du parti envisagent la possibilité de perdre le pouvoir.

Sunak a reconnu que les gens se sentent « épuisés par la politique ».

« Notre système politique est trop axé sur les avantages à court terme et non sur le succès à long terme », a-t-il déclaré. « Les politiciens ont passé plus de temps à faire campagne pour le changement qu’à le mettre en œuvre. … Je ne serai pas comme ça. Notre mission est de changer fondamentalement notre pays. »