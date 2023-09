Le Premier ministre britannique Rishi Sunak nomme un nouveau secrétaire à la Défense après la démission de Ben Wallace

LONDRES (AP) — Grant Shapps, l’un des plus fidèles alliés du Cabinet du Premier ministre britannique Rishi Sunak, a été nommé jeudi secrétaire à la Défense du Royaume-Uni alors que Sunak entamait un remaniement ministériel avant les élections générales qui devraient avoir lieu l’année prochaine.

Cette décision intervient après que Ben Wallace a officiellement présenté sa démission plus tôt dans la journée, honorant une promesse faite le mois dernier. Wallace a été secrétaire à la Défense pendant quatre ans, supervisant la réponse militaire britannique à la guerre en Ukraine.

Shapps, qui a soutenu Sunak lors de sa campagne pour devenir chef du Parti conservateur et Premier ministre l’année dernière, est membre du Cabinet depuis 2019, et a récemment occupé le poste de secrétaire d’État chargé du ministère de la Sécurité énergétique et du Net Zero.

Wallace a utilisé sa lettre de démission pour faire pression en faveur d’une augmentation du financement de l’armée, qui a longtemps été son principal objectif.

« Je crois sincèrement qu’au cours de la prochaine décennie, le monde deviendra plus incertain et plus instable », a écrit Wallace dans sa lettre à Sunak. « Nous partageons tous les deux la conviction que le moment est venu d’investir. Depuis que j’ai rejoint l’armée, je me consacre à servir mon pays. Ce dévouement, cependant, a un coût personnel pour moi et ma famille.

Shapps est connu comme un communicateur doué, un attribut clé avant ce qui s’annonce probablement comme une campagne électorale générale meurtrière. Mais il n’a aucune expérience du monde tendu et compliqué de la défense, que le conflit actuel en Ukraine a compliqué.

« Alors que je commence à travailler au @DefenceHQ, j’ai hâte de travailler avec les courageux hommes et femmes de nos forces armées qui défendent la sécurité de notre nation », a déclaré Shapps, ajoutant qu’il poursuivrait « le soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine dans sa lutte contre l’Ukraine ». (Vladimir) L’invasion barbare de Poutine.

Shapps s’est rendu à Kiev la semaine dernière, visitant une centrale électrique en réparation à la suite d’un bombardement russe.

Cette visite s’inscrivait dans le cadre des mesures gouvernementales visant à soutenir l’approvisionnement en combustible des centrales nucléaires ukrainiennes. Shapps a promis une garantie de prêt de 192 millions de livres (243 millions de dollars) pour aider l’Ukraine à passer l’hiver en électricité et à mettre fin à sa dépendance à l’égard des approvisionnements russes.

Claire Coutinho, élue au Parlement en 2019 et plus récemment ministre de l’Enfance, de la Famille et du Bien-être, remplace Shapps au poste de secrétaire à l’Énergie. Figure discrète, Coutinho est également considéré comme un fervent loyaliste de Sunak.

Le poste énergétique est considéré comme un travail crucial dans la mesure où l’escalade des coûts du carburant et des services publics résultant de la guerre en Ukraine a aggravé une crise du coût de la vie qui cause de nombreuses souffrances.

« La boîte de réception du nouveau secrétaire à l’Energie gémit déjà sous le poids des décisions vitales qui doivent être prises pour réformer le système énergétique britannique brisé », a déclaré Simon Francis, coordinateur de la End Fuel Poverty Coalition. « Les factures d’énergie restent à des niveaux records, chaque unité d’énergie coûtant le double de ce qu’elle a coûté à l’hiver 2020/21, avec des frais journaliers en augmentation également et des clients dans des niveaux records de dette énergétique. »

