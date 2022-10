Le Premier ministre britannique Rishi Sunak invite son oncle indien à Downing Street et Internet ne peut pas rester calme

Un message sain du célèbre chef kashmiri Sanjay Raina mettant en vedette le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak a conquis les cœurs sur les réseaux sociaux. Jeudi, le célèbre chef a interagi avec son oncle tandis que le Premier ministre britannique attendait en arrière-plan pour partager quelques mots réconfortants pour l’oncle de l’ancien. Même s’ils ne sont pas liés, Rishi Sunak s’est adressé à l’oncle de Raina en l’appelant “Mama” et l’a également invité au 10 Downing Street chaque fois qu’il a l’occasion de visiter le pays.

Dans le clip devenu viral sur Twitter, le célèbre chef salue son oncle et l’informe d’une surprise qui l’attend. Il dit: “Maman, j’ai quelqu’un pour te dire bonjour.” C’est à ce moment-là que Raina dirige l’image vidéo vers le Premier ministre britannique. Un Sunak jovial apparaît dans le clip partageant des salutations chaleureuses avec l’oncle de Raina. Il dit: «Maman Vijay, salut. C’est Rishi, comment vas-tu ? J’espère que vous viendrez me voir. Alors quand vous arrivez ici, discutez avec votre neveu et dites-lui de vous amener à Downing Street. Prenez soin de vous.”

Le clip sain a été partagé par le célèbre chef du Cachemire sur Twitter, mais ce qui a volé la vedette, c’est la légende hilarante qui accompagnait le clip. Le chef a écrit en plaisantant: “Visa à l’arrivée ab pakka (le visa à l’arrivée est confirmé maintenant).” Regardez la vidéo ici :

Dès que le clip a fait surface en ligne, il s’est répandu comme une traînée de poudre sur le site de micro-blogging. Avec plus de 310 700 vues et plus de 15 000 j’aime, le clip a fait l’éloge de la nature terre-à-terre du Premier ministre britannique. Un utilisateur a déclaré: “C’est vraiment gentil de sa part, il apparaît comme une personne sympa.”

C’est vraiment gentil de sa part, il tombe sur quelqu’un de bien – Khurshid Maqbool Dar (@khurshidmdar) 27 octobre 2022

Un autre a commenté: «Alors terre à terre Rishi Sunak. Un grand geste semble plus précieux lorsqu’il vient d’un membre de votre famille, d’un parent ou d’un ami assis à un poste élevé (gouvernement ou administration), parle toujours si chaleureusement, sans attitude ou attitude similaire à celle d’avant.

Alors terre à terre..@RishiSunak 🙏

Un grand geste, se sent plus précieux quand il vient d’un membre de votre famille, d’un parent ou d’un ami assis à un poste élevé (gouvernement ou administration), parle toujours si chaleureusement, sans attitude ou une attitude similaire à celle d’avant.#BlessedAndGrateful – Abhishek Ojha (@AjaksAkash) 28 octobre 2022

Un autre a ajouté: “Tellement gentil de la part de Rishi de se souvenir de son peuple et de ne pas oublier ses racines. Que Dieu le bénisse.”

Tellement gentil de la part de Rishi de se souvenir de son peuple et de ne pas oublier ses racines. Que Dieu le bénisse.@RishiSunak – DrA JaganMohanReddy (@ Jaganmo05121164) 29 octobre 2022

Notamment, Rishi Sunak est devenu le premier Premier ministre d’origine indienne au Royaume-Uni.

