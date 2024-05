Le Premier ministre britannique Rishi Sunak fixe le service national à 18 ans

CNN

—



Le Parti conservateur britannique introduira un service national obligatoire pour les jeunes de 18 ans s’il remporte les élections nationales du 4 juillet, comprenant une participation militaire ou communautaire, a déclaré dimanche le Premier ministre Rishi Sunak.

Les jeunes adultes pourront choisir entre passer un week-end par mois à faire du volontariat pendant une année ou occuper l’une des 30 000 places pour passer un an dans les forces armées, a déclaré Sunak.

Cette annonce fait suite aux commentaires du chef du Parti travailliste, Keir Starmer, samedi, selon lesquels il était favorable à l’autorisation de voter pour les jeunes de 16 et 17 ans.

Les conservateurs de Sunak décalage du travail par une large marge dans les sondages d’opinion, qui ont montré peu de changement dans la fortune du Premier ministre depuis son déclenchement surprise des élections mercredi dernier.

« La Grande-Bretagne est aujourd’hui confrontée à un avenir plus dangereux et plus divisé. Il ne fait aucun doute que nos valeurs démocratiques sont menacées. C’est pourquoi nous allons introduire un nouveau modèle audacieux de service national pour les jeunes de 18 ans », a déclaré Sunak dans un communiqué.

Le Parti conservateur a déclaré que la proposition serait financée en réprimant l’évasion et la fraude fiscales et en détournant l’argent du Fonds britannique pour la prospérité partagée, qui existait pour réduire les inégalités économiques régionales.

Les politiciens travaillistes ont tourné en dérision cette annonce.

« Le service national dont nous avons besoin de la part de nos jeunes est de voter pour le changement le 4 juillet », a déclaré Andy Burnham, maire du Grand Manchester.

Le ministre de l’Intérieur, James Cleverly, a déclaré aux médias qu’il n’y aurait pas de sanctions pénales en cas de non-respect du service obligatoire, mais que les gens seraient obligés de le faire, sans fournir plus de détails.

Interrogé par la BBC pour savoir si forcer les adultes à faire du bénévolat était en contradiction avec la tradition libérale du Parti conservateur, Cleverly a répondu : « Nous forçons les gens à faire des choses tout le temps. »

Il a cité en exemple l’enseignement ou la formation obligatoire pour les adolescents jusqu’à l’âge de 18 ans.