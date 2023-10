Le Premier ministre britannique Rishi Sunak en Israël. Quel est son agenda ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a atterri jeudi à Tel Aviv pour « exprimer sa solidarité avec le peuple israélien » alors que les bombardements israéliens incessants sur la bande de Gaza ont détruit des bâtiments résidentiels et tué plus de 3 400 Palestiniens.

« Je veux que vous sachiez que le Royaume-Uni et moi sommes à vos côtés », a déclaré Sunak alors que son pays a fermement soutenu Israël à la suite de l’attaque du Hamas sur le sol israélien qui a tué plus de 1 400 personnes. Le Hamas a également capturé au moins 199 personnes.

Ce voyage intervient alors que le nombre croissant de morts a déclenché des protestations à travers le Moyen-Orient, avec la crainte que le conflit israélo-palestinien ne dégénère en une guerre régionale plus large.

Le bureau de Sunak a déclaré à l’agence de presse Reuters qu’il « partagerait ses condoléances » pour les pertes de vies humaines en Israël et à Gaza, mettant en garde contre une nouvelle escalade.

Sa visite le verra effectuer un délicat exercice d’équilibre, tout faux pas étant susceptible d’attiser les tensions. Voici un aperçu de l’implication de la Grande-Bretagne dans la région.

Quelle est la position de la Grande-Bretagne sur le conflit ?

Jusqu’à présent, la Grande-Bretagne a apporté un soutien sans faille à Israël, Sunak qualifiant l’attaque du Hamas de « pogrom ».

« Cette atrocité était une atteinte existentielle à l’idée même d’Israël comme patrie sûre du peuple juif », a déclaré Sunak à la Chambre des communes lundi.

Il a exhorté Israël à « s’en prendre au Hamas, à reprendre les otages, à dissuader de nouvelles incursions et à renforcer sa sécurité sur le long terme ».

« Cela doit être fait conformément au droit international humanitaire, mais également en reconnaissant qu’ils font face à un ennemi cruel qui se cache derrière les civils », a-t-il déclaré.

La décision de la Grande-Bretagne de s’abstenir lors du vote hier du Conseil de sécurité de l’ONU sur une résolution appelant Israël à autoriser l’aide humanitaire à Gaza est largement passée inaperçue. La résolution a été bloquée par les États-Unis au motif qu’elle ne mentionnait pas explicitement le droit d’Israël à l’autodéfense.

Ayant refusé de prendre position mercredi, Sunak devrait néanmoins faire pression pour que le couloir humanitaire passe par le poste frontière de Rafah avec l’Egypte.

Alors que le Parti conservateur de Sunak est actuellement en chute libre dans les sondages, le Parti travailliste envisage une victoire aux élections générales largement attendues l’année prochaine.

Le leader travailliste Keir Starmer a jusqu’à présent adopté un ton similaire à celui de Sunak sur le conflit Israël-Gaza, mais il fait face à une mutinerie au sein de son propre parti après des commentaires la semaine dernière suggérant qu’il soutenait le « droit » d’Israël de couper l’approvisionnement en électricité et en eau aux 2,3 millions d’habitants de Gaza. personnes.

Les groupes de défense des droits affirment que le siège israélien de Gaza équivaut à une punition collective et à un crime de guerre.

Quelle est l’histoire de la Grande-Bretagne en Palestine ?

Demandez à la plupart des Palestiniens ce qui est à l’origine de leur sort et ils blâmeront probablement Arthur Balfour.

C’est en 1917, alors qu’il était ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, que Balfour s’est engagé à créer un « foyer national » pour le peuple juif en Palestine dans la Déclaration Balfour.

La Grande-Bretagne était à la tête de la Palestine – qui abrite une minorité juive et une majorité arabe – depuis la défaite de l’Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale.

Après la Déclaration Balfour, les Juifs fuyant les persécutions en Europe ont commencé à arriver en plus grand nombre, en particulier pendant l’Holocauste nazi de la Seconde Guerre mondiale.

La Grande-Bretagne s’est retirée en 1948, lorsque les dirigeants juifs ont annoncé la création de l’État d’Israël et que les milices juives se sont déchaînées contre les Palestiniens, les forçant à fuir.

Environ 750 000 Palestiniens ont été déplacés dans le cadre d’une campagne de nettoyage ethnique, certains se retrouvant en Jordanie, au Liban et en Syrie, et le reste coincé dans les territoires restants de Gaza, de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Les Palestiniens appellent ce déplacement forcé « Nakba » ou catastrophe. En 1967, Israël s’est emparé des territoires palestiniens restants – une étape non reconnue par la communauté internationale.

Quelle est la relation de la Grande-Bretagne avec Israël ?

La Grande-Bretagne entretient des relations solides avec Israël, mais les deux alliés ne sont pas toujours d’accord sur certaines questions de politique étrangère.

En mars, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’est rendu à Londres pour des entretiens avec Sunak, l’Iran étant en tête de l’ordre du jour. Même si la Grande-Bretagne a imposé des sanctions au plus grand ennemi d’Israël, elle n’est pas allée aussi loin que Netanyahu le souhaiterait, ne allant pas jusqu’à désigner le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran comme une organisation « terroriste ».

Sunak a également profité des discussions pour exprimer son inquiétude face à la refonte judiciaire controversée de Netanyahu.

Il y a eu des moments difficiles dans le passé. La Grande-Bretagne a imposé un embargo sur les armes à Israël après l’invasion du Liban par ce dernier en 1982.

Alors que les relations étaient tendues, Menachem Begin, alors Premier ministre israélien, a approuvé un accord d’armement avec l’Argentine en 1982, qui combattait la Grande-Bretagne dans la guerre des Malouines.

Qu’attendre de la visite de Sunak en Israël ?

La visite de Sunak a été présentée comme une initiative diplomatique visant à désamorcer la situation.

« Le Premier ministre et le président Herzog ont souligné la nécessité impérative d’éviter une nouvelle escalade de la violence dans la région. Ils ont convenu de continuer à travailler ensemble à cette fin », a déclaré le bureau du Premier ministre britannique après que Sunak ait rencontré le président israélien Isaac Herzog.

On s’attend généralement à ce qu’il suive la ligne adoptée hier par le président américain Joe Biden, qui a jusqu’à présent joué un rôle de premier plan dans la médiation de la paix dans la région entre Israël et ses voisins.

Londres a tendance à suivre Washington en matière de politique étrangère et de défense, notamment en ce qui concerne le droit de l’Ukraine à l’autodéfense face à l’invasion de son territoire par la Russie.

A son atterrissage à l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, Sunak a déclaré aux journalistes locaux : « Avant tout, je suis ici pour exprimer ma solidarité avec le peuple israélien. Vous avez subi un acte de terrorisme indescriptible et horrible et je veux que vous sachiez que le Royaume-Uni et moi sommes à vos côtés.

Plus tôt, il avait déclaré que l’explosion de l’hôpital de Gaza, qui a causé de nombreuses victimes palestiniennes, devrait être « un moment décisif pour les dirigeants de la région et du monde entier, qui doivent s’unir pour éviter une nouvelle escalade dangereuse du conflit ». La Grande-Bretagne, a-t-il déclaré, serait « à l’avant-garde de cet effort ».

Parallèlement à la visite de Sunak, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, qui s’est rendu en Israël la semaine dernière, se rendra en Égypte, en Turquie et au Qatar au cours des trois prochains jours pour discuter d’une résolution pacifique du conflit.