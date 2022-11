Le Premier ministre britannique Rishi Sunak déclare que “l’âge d’or” pour la Grande-Bretagne et la Chine est terminé

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que la soi-disant “ère dorée” des relations avec la Chine était terminée, avertissant que l’évolution de Pékin vers un autoritarisme encore plus grand posait un défi systémique aux valeurs et aux intérêts de la Grande-Bretagne.

“Soyons clairs, la soi-disant ‘âge d’or’ est révolue”, a déclaré Sunak lundi dans son premier grand discours de politique étrangère.

Sa référence à “l’âge d’or” des relations entre le Royaume-Uni et la Chine faisait écho aux commentaires de l’ancien ministre britannique des Finances George Osborne en 2015, qui avait affirmé que la Grande-Bretagne pourrait être la Chine “meilleur partenaire de l’Ouest.”

Sunak a déclaré qu’il avait été “naïf” de croire que des liens économiques plus étroits au cours de la décennie précédente pourraient conduire à des réformes sociales et politiques et a accusé Pékin de “concourir ostensiblement pour l’influence mondiale en utilisant tous les leviers du pouvoir de l’État”.

Il a toutefois averti que la Grande-Bretagne ne pouvait pas s’appuyer sur une “rhétorique simpliste de la guerre froide”.

L’ambassade de Chine à Londres n’était pas immédiatement disponible pour répondre à une demande de commentaire.

Sunak a subi des pressions de la part d’arrière-ban conservateurs pour durcir sa position sur la Chine depuis qu’il a pris ses fonctions de chef du parti et de Premier ministre le mois dernier.

“Nous reconnaissons que la Chine pose un défi systémique à nos valeurs et à nos intérêts – un défi qui s’aggrave à mesure qu’elle évolue vers un autoritarisme encore plus grand”, a déclaré Sunak dans son discours au banquet du maire de Londres.

Ses commentaires interviennent peu de temps après que des manifestations publiques ont eu lieu dans toute la Chine pour protester contre la politique stricte du pays en matière de zéro Covid. Un journaliste de la BBC a été dimanche battu et brièvement détenu par la police tout en couvrant une manifestation anti-gouvernementale à Shanghai.

“Au lieu d’écouter les protestations de leur peuple, le gouvernement chinois a choisi de sévir davantage, notamment en agressant un journaliste de la BBC”, a déclaré Sunak.

“Les médias et nos parlementaires doivent être en mesure de mettre en lumière ces problèmes sans sanction, notamment en dénonçant les abus au Xinjiang et la restriction de la liberté à Hong Kong.”

Sunak a déclaré que le rythme des changements géopolitiques s’intensifiait et que “le court-termisme ou les vœux pieux ne suffiront pas” face aux défis posés par la Russie et la Chine.