Le Premier ministre britannique Rishi Sunak convoque des élections, ses conservateurs risquant une lourde défaite

LONDRES — Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a convoqué de nouvelles élections pour le 4 juillet, confiant à son parti conservateur au pouvoir le défi d’annuler des résultats lamentables s’il veut conserver son pouvoir depuis 14 ans contre le parti travailliste d’opposition de haut vol.

Sunak a fait cette annonce un mercredi soir pluvieux devant la résidence officielle du Premier ministre à Londres, 10 Downing Street, tout en soulignant ce qu’il a appelé « la stabilité économique durement gagnée » que son gouvernement avait obtenue.

La loi électorale au Royaume-Uni stipule que le vote devait avoir lieu avant le 28 janvier de l’année prochaine. Sunak avait précédemment déclaré qu’il espérait déclencher le scrutin au cours du second semestre 2024 – et son annonce confirme que ce sera le cas.

Même si le Premier ministre était légalement tenu de déclencher les élections, le moment choisi a été une surprise, notamment parce que la victoire serait une tâche ardue.

Son Parti conservateur, traditionnellement de centre-droit, gouverne depuis 2010 et domine la politique d’après-guerre dans l’allié crucial des États-Unis.

Mais les trois dernières années ont été marquées par des troubles et des scandales – depuis le mandat de Premier ministre de Boris Johnson, qui a brisé les normes, jusqu’au conflit chimérique de Liz Truss avec les marchés mondiaux – couplés à la consternation du public face à la stagnation de l’économie, aux infrastructures en ruine et aux services publics décrépits.

Il y a à peine cinq ans, Johnson a remporté la victoire grâce au Brexit, le vote de la Grande-Bretagne en faveur de la sortie de l’Union européenne, qui lui a permis de gagner gros dans les pays postindustriels autrefois de gauche. Le Brexit est désormais perçu par la plupart des Britanniques comme un échec. selon la plupart des sondageset ses vents contraires ont été en partie responsables de la déchirure de profondes divisions au sein des conservateurs et au-delà.

Les choses peuvent changer rapidement au Royaume-Uni, comme l’illustre ce changement, mais la plupart des sondages suggèrent que si le vote avait lieu demain, les conservateurs pourraient connaître un effacement historique et les travaillistes une victoire écrasante. Certains conservateurs de haut rang ont déclaré publiquement qu’ils ne pensaient pas qu’il était inutile de prolonger l’attente, la tendance des sondages à la baisse risquant une défaite encore plus grande pour le parti.

Les élections générales, comme on les appelle ici, éliront les 650 membres de la Chambre des communes. Ces membres du Parlement, ou députés, sont les principaux législateurs du Royaume-Uni.

Cependant, contrairement aux États-Unis, où le président et le Congrès sont élus séparément, Sunak et la plupart des ministres de son gouvernement sont également tous députés et sont donc élus – ou non – avec tous les autres lors du grand soir.

Sunak, 44 ans, n’a jamais été élu leader par le grand public, mais a plutôt été choisi en interne par son propre parti pour succéder à Truss, son prédécesseur historiquement éphémère. Il est le sixième leader conservateur du pays depuis l’élection de David Cameron en 2010, et a déplacé le parti vers la droite, en se concentrant sur l’immigration et le langage « anti-réveillé », au grand dam de ses collègues plus centristes.

En tant que leader travailliste, l’ancien procureur Keir Starmer, 61 ans, deviendrait Premier ministre si Sunak ne parvenait pas à produire ce qui serait un revirement spectaculaire.

Il a repris le parti après une défaite écrasante sous la direction du parti de gauche Jeremy Corbyn en 2019. Starmer a obtenu de bien meilleurs résultats dans les sondages, mais il est également accusé par ceux de gauche de trahir les principes du Labour et de se déplacer vers la droite pour ce faire.

Parmi les autres partis, citons le Parti national écossais, qui domine actuellement la politique écossaise mais qui a récemment été secoué par des conflits internes. Et le parti anti-immigration Reform UK – fondé par Nigel Farage, ancien allié du président Donald Trump – fait pression sur les conservateurs depuis la droite.

Pendant ce temps, les Libéraux-Démocrates centristes et les Verts écologistes espèrent améliorer leurs propres parts de voix, plus modestes, peut-être en capitalisant sur les réactions négatives contre les travaillistes à propos de leur position sur la guerre entre Israël et le Hamas.