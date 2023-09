Le Premier ministre britannique Rishi Sunak annonce un changement de politique climatique et édulcore les objectifs

Sunak a déclaré que les ménages avaient besoin de plus de temps pour passer des chaudières à gaz aux pompes à chaleur et que certains bénéficieraient d’une exemption des objectifs. Il a également annoncé une augmentation de 50 % des subventions en espèces dans le cadre du programme gouvernemental de modernisation des chaudières. Il a également suggéré qu’il n’y aurait pas de taxes sur la consommation de viande ni de nouvelles taxes sur les vols.

Mike Hawes, directeur général de la Society of Motor Manufacturers and Traders, a déclaré que l’industrie automobile avait besoin que le gouvernement fournisse un « message clair et cohérent, des incitations attrayantes et une infrastructure de recharge qui donne confiance plutôt que de l’anxiété ».

L’objectif couvrant les ventes de voitures essence et diesel a été annoncé en 2020, dans le cadre d’un objectif plus large visant à atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050.

« Nous avons besoin d’une politique axée sur le renforcement du marché des véhicules électriques à court terme et le soutien aux consommateurs alors que les vents contraires sont forts : les infrastructures restent immatures, les tarifs menacent et le coût de la vie est élevé. »

À long terme, un affaiblissement des politiques climatiques du Royaume-Uni « pourrait nuire à la croissance économique en sapant les investissements nationaux et étrangers dans toute une série de secteurs qui développent et déploient des technologies propres, comme les pompes à chaleur et les véhicules électriques. plus froid parce qu’ils resteront très exposés à la volatilité des prix des combustibles fossiles », a déclaré Bob Ward, directeur des politiques et des communications à l’Institut de recherche Grantham sur le changement climatique et l’environnement.

Les critiques sont également venues du secteur de l’énergie, Chris Hewett, président de l’association commerciale Solar Energy UK, affirmant que ces mesures constitueraient une « erreur d’appréciation économique aux proportions historiques », alors que les entreprises aux États-Unis, en Chine, dans l’Union européenne et en Inde se précipitent pour prendre la tête du secteur. domaines des énergies renouvelables et des véhicules électriques.

Les stocks automobiles en Europe ont enregistré les gains les plus importants mercredi à travers le Stoxx 600 indice, soit une hausse d’environ 2%.