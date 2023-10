Le Premier ministre britannique Rishi Sunak abandonne une importante liaison ferroviaire à grande vitesse alors que les coûts s’envolent

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a profité de son discours à la clôture de la conférence pour réaffirmer son autorité et présenter un certain nombre de nouvelles politiques.

D’autres mesures visant à lutter contre le tabagisme ont également été annoncées, avec un plan visant à relever l’âge de fumer d’un an chaque année, tout en limitant l’accès aux vapes pour les enfants.

« HS2 est l’exemple ultime de l’ancien consensus : le résultat d’un projet dont les coûts ont plus que doublé, pour lequel les arguments économiques ont été massivement affaiblis par les changements apportés aux voyages post-Covid », a-t-il déclaré lors de son discours principal à la clôture de la conférence du Parti conservateur à Manchester, en Angleterre.

Sunak a confirmé les spéculations selon lesquelles le gouvernement supprimerait la ligne de train à grande vitesse HS2 entre Birmingham et Manchester dans un contexte de coûts croissants, affirmant que l’argent du projet – environ 36 milliards de livres sterling – serait réinvesti dans d’autres liaisons de transport régionales.

HS2 a reçu un budget de 55,7 milliards de livres sterling en 2015, mais les coûts ont depuis grimpé en flèche, atteignant un montant estimé à 98 milliards de livres sterling en 2020. Depuis lors, la montée en flèche de l’inflation a poussé les coûts encore plus haut.

« Pour la première fois dans la durée de ce projet, nous aurons réduit les coûts », a déclaré Sunak. « Il n’y a rien d’ambitieux à simplement investir toujours plus d’argent dans le même projet. »

« Pendant trop longtemps, Westminster a investi dans les projets qu’il souhaitait, et non dans les projets que le reste du pays souhaitait et dont il avait besoin », a-t-il ajouté.

Cependant, les critiques des deux côtés de l’échiquier politique ont accusé le Premier ministre d’étouffer les perspectives à long terme du pays au profit d’avantages politiques à court terme.

Le maire des West Midlands, Andy Street, qui a joué un rôle central dans le renforcement de la position des conservateurs dans la région, a déclaré que Sunak était « annuler le futur » et aurait envisagé d’arrêter à cause de cette décision.

Andy Burnham, le maire travailliste du Grand Manchester, a déclaré à la BBC que Sunak traitait le Nord comme des « citoyens de seconde classe ». La construction du tronçon Londres-Birmingham est déjà en cours.