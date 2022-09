Le Premier ministre britannique réagit à la mort de la reine Elizabeth II

La défunte reine a servi avec “dignité et grâce” pendant 70 ans, a déclaré Liz Truss

La Première ministre britannique Liz Truss a rendu hommage à la reine Elizabeth II, la saluant “grand héritage” et déplorant son décès comme ​​”un jour de grande perte” pour le Royaume-Uni et le monde.

S’exprimant devant le 10 Downing Street, Truss a déclaré qu’Elizabeth avait été “l’esprit même de la Grande-Bretagne”, avoir servi « avec dignité et grâce » depuis 70 ans.

La mort d’Elizabeth a été annoncée par le palais à 18h30 jeudi soir, avec une courte déclaration disant qu’elle « est mort paisiblement à Balmoral » plus tôt dans l’après-midi. Le fils d’Elizabeth, Charles, ancien prince de Galles, lui succéda immédiatement pour devenir roi d’Angleterre.

« Contre vents et marées, elle nous a fourni la stabilité et la force dont nous avions besoin », Truss a dit, ajoutant qu’elle était “aimé et admiré par les gens au Royaume-Uni et partout dans le monde.”

Elle a décrit la mort du défunt monarque comme “le passage du deuxième âge élisabéthain.”

Truss a déclaré que les Britanniques devaient s’unir pour offrir au fils d’Elizabeth, le roi Charles, “Loyauté et dévouement” pour l’aider à assumer l’énorme responsabilité qui accompagne le trône, en tant que “une nouvelle ère dans la magnifique histoire” de la nation est inauguré.

Alors que la famille royale entre maintenant dans une période de deuil, les engagements officiels sont annulés et les drapeaux de l’union flotteront sur les résidences royales et les bâtiments gouvernementaux.

Le dernier acte officiel de feu la reine a été de nommer Truss au poste de Premier ministre, ce qu’elle a fait à Balmoral mardi. Truss est devenu le 15e Premier ministre à servir sous le règne de 70 ans d’Elizabeth.

Truss a conclu son discours avec les mots “Que Dieu sauve le roi.”

