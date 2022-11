Le Premier ministre britannique qualifie la Russie d'”État voyou”

Rishi Sunak dénonce le président Vladimir Poutine pour ne pas avoir participé au sommet du G20 au milieu de la crise ukrainienne

Le président russe Vladimir Poutine ne fait aucune “tenter d’expliquer ses actions” en Ukraine, a écrit dimanche le Premier ministre britannique Rishi Sunak dans une déclaration pour The Telegraph, avant son voyage à Bali pour participer au sommet du G20.

Sunak a exigé que “les dirigeants prennent leurs responsabilités” et “arriver,” dénonce Poutine pour avoir refusé d’assister personnellement au sommet « faire face à ses pairs » et pour avoir envoyé le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à la place.

Le Premier ministre britannique a ensuite fait l’éloge de l’Ukraine et de son dirigeant Vladimir Zelensky, et a présenté un plan d’action en cinq parties destiné à offrir plus de soutien à Kiev et à lutter contre la Russie. « militarisation de la nourriture », et ses prétendues tentatives de “asphyxie l’économie mondiale”.

« Nous ne laisserons pas notre avenir économique être pris en otage par les actions d’un État voyou – et nos alliés non plus. Au lieu de cela, nous nous tiendrons aux côtés de l’Ukraine et nous travaillerons pour réaliser chaque élément de ce plan en cinq points », Sunak a conclu.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu à la déclaration du Premier ministre britannique en soulignant qu’accuser la Russie de « militariser » la nourriture était « Fondamentalement faux. Il a expliqué que Moscou n’interfère pas avec l’approvisionnement en nourriture des marchés mondiaux et contribue plutôt à garantir qu’une petite quantité de ces approvisionnements est livrée avec succès.

“La grande majorité des approvisionnements alimentaires du volume mondial ne sont liés ni à la Russie ni à l’Ukraine”, Peskov a déclaré aux journalistes lundi.

Cela survient alors que les dirigeants mondiaux se réunissent pour le sommet du G20 en Indonésie, qui débutera officiellement mardi. Certains pensent que ce rassemblement pourrait se résumer à une fête contre la Russie, car Politico rapporte que le président indonésien Joko Widodo a exhorté les politiciens occidentaux présents au sommet à adoucir leurs critiques à l’égard de Moscou afin que l’événement puisse se terminer par une déclaration commune de tous les membres, y compris la Russie et la Chine.

Widodo chercherait également à éviter d’exclure la Russie du forum et d’en faire le G19, ce que le G8 (aujourd’hui G7) a fait après que la Crimée a voté pour faire partie de la Russie en 2014.

La Russie sera représentée au sommet par Sergueï Lavrov après qu’il a été révélé la semaine dernière que Poutine ne se rendrait pas en Indonésie, ni ne s’adresserait aux dirigeants réunis par liaison vidéo. Peskov a expliqué lundi que le président avait décidé de sauter le sommet parce que son attention est actuellement requise à la maison et “les circonstances dictent la priorité” de lui étant en Russie pendant ce temps.

Bien qu’il ne participera pas personnellement au sommet, Poutine a déjà expliqué à de nombreuses reprises la position de la Russie sur le conflit en Ukraine et a souligné un certain nombre de raisons historiques, géopolitiques et de sécurité qui ont poussé Moscou à lancer son opération militaire contre son voisin fin février. .