Liz Truss a déclaré qu’elle était prête à déclencher la destruction nucléaire lors du débat à la direction des conservateurs

Liz Truss ressent “prêt” lancer des armes nucléaires Trident, a déclaré le favori de la direction conservatrice lors de la campagne électorale de mardi à Birmingham, confirmant que prendre une telle décision était un “devoir important du premier ministre.”

Le ministre des Affaires étrangères n’a pas précisé contre quel pays le Royaume-Uni pourrait être persuadé d’utiliser des armes nucléaires. Elle a livré de nombreuses rhétoriques bellicistes tout au long de la campagne électorale, ciblant principalement la Russie, et est une fervente partisane de la cause ukrainienne.

Truss s’est également engagé à augmenter les dépenses militaires de 3 % du PIB d’ici la fin de la décennie.

Les deux candidats ont blâmé le président russe Vladimir Poutine pour l’état lamentable de l’économie britannique, en proie à une inflation élevée, aux prix élevés de l’essence et à un coût de la vie de plus en plus inabordable, largement considéré comme résultant des restrictions unilatérales imposées par Londres et ses alliés.

Truss et Sunak ont ​​également contesté la participation prévue de Poutine au prochain sommet du G20 en Indonésie, bien que Sunak veuille le voir entièrement interdit et Truss a déclaré qu’elle préférerait le confronter personnellement lors de l’événement.

Mardi, Truss avait 26 points d’avance sur son rival et ancien chancelier de l’Échiquier Rishi Sunak, selon Politico. Le vainqueur remplacera Boris Johnson au poste de Premier ministre britannique.

Alors que Sunak a été parmi les premiers à quitter son poste dans le cabinet de Johnson, Truss faisait partie de la poignée de hauts fonctionnaires qui ont refusé de le faire malgré les scandales croissants, invoquant la loyauté comme raison.