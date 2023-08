Le Premier ministre britannique oublie que le Brexit s’est produit — RT World News

Le bureau de Rishi Sunak a affirmé que la Grande-Bretagne avait plus d’entreprises d’IA que « tout autre pays de l’UE »

Le bureau du Premier ministre britannique Rishi Sunak a apparemment oublié le référendum sur le Brexit de 2016 qui a conduit au retrait du pays de l’Union européenne – ou a peut-être tenté de le souhaiter.

Le compte officiel du n ° 10 Downing Street sur X, la plate-forme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, a affirmé jeudi dans un message vantant l’investissement du Royaume-Uni dans l’intelligence artificielle (IA) que le pays abritait. « deux fois plus d’entreprises d’IA que n’importe quel autre pays de l’UE. » Le message a été supprimé et remplacé moins d’une heure plus tard par un graphique révisé disant, « deux fois plus d’entreprises d’IA que n’importe quel pays de l’UE. »

Ironiquement, Sunak a soutenu le référendum sur le Brexit en tant que législateur du Parti conservateur en 2016, affirmant qu’il le considérait comme un « Une opportunité unique pour notre pays de reprendre le contrôle de son destin. » Plus tôt cette année, Sunak a conclu un accord avec l’UE pour faciliter le flux de marchandises britanniques vers l’Irlande du Nord, un accord que l’ancien Premier ministre Boris Johnson a dénoncé car il permettait au bloc de conserver un certain contrôle sur le commerce dans le pays.

Un feuillet freudien sur Twitter du Premier ministre britannique a été rapidement supprimé une fois qu’ils ont réalisé que cela montrait qu’ils pensaient que le Royaume-Uni était toujours un pays de l’UE. « Tout autre pays de l’UE. » pic.twitter.com/3sqXa4yZth — Pierre (@deGourlay) 10 août 2023

La gaffe de jeudi a suscité des rires et des théories du complot ironiques sur les réseaux sociaux. Des observateurs tels qu’un professeur britannique Jill Belch et l’homme d’affaires Peter Thompson ont suggéré que l’erreur du Brexit aurait pu être « vœu pieux » ou un « Lapsus. »

Si Sunak regrettait d’avoir soutenu le Brexit, il ne serait pas seul. Un sondage YouGov publié le mois dernier a montré que 57% des adultes britanniques pensent que le vote pour quitter l’UE était une erreur. Une faible majorité, 51%, s’est déclarée favorable à rejoindre le bloc. Un répondant sur cinq qui a déclaré avoir voté pour le Brexit en 2016 a déclaré qu’il voterait pour rester dans l’UE si c’était à refaire.