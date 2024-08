Alors que sa propre cote de popularité s’effondre, Keir Starmer est sur le point de blâmer les conservateurs pour la situation économique désastreuse du Royaume-Uni.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer prononcera un discours sinistre à la nation mardi, avertissant les gens de se préparer à « décisions impopulaires » On s’attend également à ce que Starmer blâme le gouvernement conservateur précédent pour l’état du pays.

Dans son premier discours depuis sa prise de fonction en juillet, Starmer affirmera que son gouvernement « J’ai hérité non seulement d’un trou noir économique, mais aussi d’un trou noir sociétal » des conservateurs, selon des remarques préparées partagées avec les médias britanniques.

« Nous devons agir et faire les choses différemment » les remarques continuent. « Il faut en partie être honnête avec les gens quant aux choix auxquels nous sommes confrontés et quant à la difficulté de la situation. Franchement, la situation va empirer avant de s’améliorer. »

Les prédécesseurs de Starmer ont présidé un événement historique déclin du niveau de vie des Britanniques et une hausse des coûts de l’énergie et de l’inflation, qui ont tous deux grimpé en flèche après que le Royaume-Uni s’est coupé des combustibles fossiles russes en 2022. Selon les remarques de Starmer, le parti travailliste « Un trou noir de 22 milliards de livres a été découvert dans les finances publiques » une fois au pouvoir, ce qui prendra « décisions impopulaires » – vraisemblablement des hausses d’impôts dans le budget d’octobre – pour y remédier.















Starmer imputera également une grande partie de la responsabilité d’une récente vague d’émeutes de droite aux conservateurs, affirmant que « 14 ans de populisme et d’échec » encouragé les troubles, et que les émeutiers « nous parions sur » ne pas être condamné à une peine de prison en raison de la surpopulation carcérale.

Cependant, les solutions proposées par Starmer sont tombées à plat. Sa réponse aux émeutes – qui ont vu plus de 200 personnes condamnées, notamment pour « nocif » discours en ligne et prisonniers libérés plus tôt pour libérer l’espace aux émeutiers – ont déclenché des accusations de « à deux vitesses » maintien de l’ordre, alors que seulement un sur six Les Britanniques sont favorables à une augmentation des impôts pour résoudre les difficultés économiques du pays.

Selon un récent sondage Ipsos, la cote d’approbation nette du Premier ministre est passée de plus sept à zéro depuis l’élection, 52 % des Britanniques affirmant que le pays se dirige vers une Europe plus prospère. « dans la mauvaise direction »

« Quand la pourriture est profondément ancrée dans une structure, on ne peut pas se contenter de la recouvrir. On ne peut pas la retoucher ou compter sur des solutions rapides. Il faut tout rénover. S’attaquer au problème à la racine. Même si cela demande plus de travail et de temps. » Starmer devrait s’exprimer à ce sujet. « Sinon, que se passe-t-il ? La pourriture revient aux mêmes endroits. Et elle se propage. Pire qu’avant. »

EN SAVOIR PLUS:

Le Premier ministre britannique en conflit avec Elon Musk à propos des émeutes

Avant son discours, le président du Parti conservateur, Richard Fuller, a fustigé le chef du Parti travailliste pour la récente décision de son gouvernement de réduire l’allocation de carburant d’hiver pour les retraités et pour avoir accordé à son principal donateur un laissez-passer sans restriction pour son bureau.

Starmer, a déclaré Fuller, est « gaspiller de l’argent tout en créant un trou noir financier pour tenter d’amener le public à accepter des augmentations d’impôts, et laisser littéralement les retraités dans le froid. »