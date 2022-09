Le Premier ministre britannique Liz Truss s’adresse à l’Assemblée générale des Nations Unies

[The stream is slated to start at 7 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

NATIONS UNIES – Le Premier ministre britannique Liz Truss s’apprête à s’adresser aux dirigeants mondiaux lors de la deuxième journée de chorégraphie diplomatique dans la salle emblématique de l’Assemblée générale des Nations Unies drapée de vert et d’or.

Plus tôt dans la journée, Truss a rencontré le président américain Joe Biden en marge du rassemblement de haut niveau à New York. Les deux dirigeants, qui ont assisté aux funérailles nationales de la reine Elizabeth II, ont juré de continuer à soutenir l’Ukraine dans sa lutte déterminante contre la Russie.

Plus tôt mercredi, le président russe Vladimir Poutine a ordonné la mobilisation de 300 000 soldats pour son assaut de plusieurs mois contre l’Ukraine.

Lire les CNBC blog en direct sur l’évolution de la guerre en Ukraine.