Le Premier ministre britannique Liz Truss met fin à l’interdiction nationale de la fracturation hydraulique dans un contexte de crise énergétique

La Première ministre britannique Liz Truss a mis fin jeudi à l’interdiction de la fracturation en Angleterre, ouvrant la porte à la production nationale de gaz de schiste dans un contexte de crise énergétique européenne.

Le retour de la fracturation hydraulique n’est qu’un élément d’un plan énergétique et économique plus vaste que Truss poursuit au cours de ses premières semaines depuis son entrée en fonction. Son administration a également annoncé un gel national des prix de l’énergie domestique, un plan qui coûtera au gouvernement des dizaines de milliards.

Selon le plan de Truss, les coûts énergétiques des ménages seront limités à 2 900 $ par an après avoir grimpé à 4 100 $ en 2022.

Le Royaume-Uni et d’autres pays européens ont été confrontés à une aggravation de la crise énergétique en raison de leur forte dépendance vis-à-vis des importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie. Le président russe Vladimir Poutine a limité les exportations vers l’Europe après que les pays de l’OTAN ont imposé de sévères sanctions économiques au pays pour son invasion de l’Ukraine.

Le Royaume-Uni a initialement interdit la fracturation hydraulique en 2019, mais pourrait redémarrer la production nationale dès mars 2023.

La crise énergétique a poussé le Royaume-Uni et plusieurs de ses voisins européens à reconsidérer leur arrêt du nucléaire. L’Allemagne a fait des lacunes dans son plan de fermeture de ses dernières usines la semaine dernière, permettant la réouverture de deux si nécessaire.

La Belgique, quant à elle, prévoyait de fermer deux réacteurs d’ici 2025, mais les maintiendra désormais ouverts jusqu’en 2036. La France envisage de construire 14 réacteurs supplémentaires au cours des prochaines décennies.

La Grande-Bretagne, La République tchèque, la Pologne et d’autres prévoient également des réacteurs entièrement nouveaux.

