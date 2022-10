Le Premier ministre britannique limoge un haut responsable économique en réponse impitoyable au contrecoup du “mini-budget”

La Première ministre britannique Liz Truss va modifier la politique économique de son gouvernement après avoir limogé le chancelier de l’Échiquier Kwasi Kwarteng et abandonné des éléments clés de son plan économique en réponse à la panique du marché causée par le “mini-budget” proposé.

“Après les retombées du mini-budget, le Premier ministre devait prendre des mesures drastiques pour calmer les marchés et sauver son emploi”, a déclaré Alan Mendoza, directeur exécutif de la Henry Jackson Society, à Fox News Digital. “Le limogeage de l’architecte de la politique, bien que brutal, était le moyen le plus logique de restaurer la confiance et de lui donner un peu de répit pour se regrouper politiquement.”

“Une fois que [Truss] arrivé à cette conclusion, ce n’était qu’une question de temps avant qu’elle n’agisse, comme elle ne l’avait pas fait, ce serait maintenant sa tête sur le plateau plutôt que la sienne », a ajouté Mendoza.

La livre sterling a fortement chuté après la gouvernement a annoncé le “mini-budget” de Kwarteng une série de baisses d’impôts destinées à stimuler la croissance et à lutter contre une inflation record. Le programme s’est avéré controversé et Kwarteng n’a pas expliqué comment le gouvernement prévoyait de financer les coupes et de compenser les coûts.

“Nous avons besoin d’une nouvelle approche pour une nouvelle ère, axée sur la croissance”, a déclaré Kwarteng aux législateurs de la Chambre des communes lorsqu’il a présenté le plan, qui, selon lui, fournirait une aide à court terme aux foyers et aux entreprises face à la flambée des coûts énergétiques. tout en essayant d’augmenter les recettes fiscales dans les années à venir.

Le marché a réagi fortement et négativement au mini-budget et a vu le la valeur de la livre chute à des niveaux historiquement bas – à un moment donné, voyant la livre équivalant à 1,07 $, la devise britannique la plus proche est parvenue à la parité avec le dollar après avoir battu un record de 37 ans de 1,10 $.

Kwarteng avait rencontré Truss pour des “discussions décisives” sur le plan, mais finalement Truss a décidé que se séparer de l’architecte clé du plan s’avérerait la décision la plus sage, et Kwarteng a accepté, selon la BBC.

Son départ après 38 jours fait de Kwarteng le deuxième chancelier le plus court. Le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt, qui s’est présenté deux fois à la direction du parti conservateur et n’a pas réussi à obtenir le poste, a pris la relève en tant que nouveau chancelier de l’Échiquier.

Dans une lettre au Premier ministre, Kwarteng a déclaré que Truss avait la “bonne” vision de la façon de réparer l’économie, et qu’il resterait un fervent partisan.

“Comme je l’ai dit à plusieurs reprises au cours des dernières semaines, suivre le statu quo n’était tout simplement pas une option”, a écrit Kwarteng dans sa lettre. “Pendant trop longtemps, ce pays a été accablé par de faibles taux de croissance et une fiscalité élevée – cela doit changer si ce pays veut réussir.”

Cependant, une étape que Truss prévoit de faire est d’abandonner les réductions d’impôt des entreprises qu’elle avait proposées dans le cadre du budget. Elle reste sous une forte pression pour abandonner davantage les réductions qu’elle a proposées alors que la Banque d’Angleterre tente de lutter contre la crise économique à laquelle le pays est confronté.

Reuters et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.