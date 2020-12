Le Premier ministre britannique Boris Johnson doit se rendre à Bruxelles plus tard cette semaine pour rencontrer la chef de la Commission, Ursula von der Leyen, dans une ultime tentative de combler les lacunes importantes restantes pour conclure un accord post-Brexit.

Les deux dirigeants ont fait cette annonce dans un communiqué conjoint publié lundi soir après une conversation téléphonique de plusieurs heures – leur deuxième discussion en 48 heures.

« Comme convenu samedi, nous avons fait le point sur les négociations en cours. Nous avons convenu que les conditions pour finaliser un accord ne sont pas réunies en raison des différences importantes qui subsistent sur trois questions critiques: des règles du jeu équitables, la gouvernance et la pêche », ont-ils écrit.

Michel Barnier, le négociateur en chef de l’UE, et son homologue britannique David Frost ont été chargés de préparer « un aperçu des différends restant à discuter ».

Barnier et Frost sont actuellement enfermés dans des discussions pour la deuxième semaine consécutive, cette fois à Bruxelles. Le cycle de négociations de la semaine dernière dans la capitale britannique s’est terminé avec les deux hommes déplorant une fois de plus des «divergences importantes».

Le Royaume-Uni a officiellement quitté l’UE le 31 janvier et la période de transition expirera à la fin de l’année, ce qui signifie que le pays n’aura plus à se conformer aux lois de l’UE et ne bénéficiera plus du même accès au marché unique et à l’union douanière. .

Les deux parties avaient espéré parvenir à un accord d’ici la mi-octobre afin de laisser suffisamment de temps aux parlements respectifs pour le ratifier, mais l’échéance a été continuellement repoussée.

On espère maintenant qu’un accord sera conclu avant jeudi afin qu’il puisse être présenté aux dirigeants européens qui se réuniront ensuite pour une réunion du Conseil.

Selon le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, les «négociations intensives» des deux derniers jours n’ont abouti à «aucun progrès».

«Sur le poisson, au contraire, de nouveaux problèmes sont mis sur la table plutôt que des solutions», a-t-il déclaré diffuseur RTE le lundi soir.

«Il y a beaucoup de frustration du côté de l’UE, non seulement au sein de l’équipe de négociation de l’UE, l’équipe de Michel Barnier, mais aussi entre les États membres.

« Nous sommes vraiment à un point très délicat de ces négociations maintenant et sans intervention politique du plus haut niveau, c’est-à-dire du Premier ministre et du Président, alors je pense que les gens sont de plus en plus pessimistes que les équipes de négociation puissent y parvenir », at-il ajoutée.

Il a qualifié de « positive » la concession du gouvernement britannique plus tôt dans la journée selon laquelle il serait prêt à abandonner les clauses litigieuses de son projet de loi sur le marché intérieur qui lui permettraient de passer outre des parties de l’accord de retrait et donc de violer le droit international.

« D’une certaine manière, ils retirent simplement quelque chose qui, de l’avis de l’UE, n’aurait jamais dû être sur la table, mais après avoir dit que je pense qu’il est important d’accueillir les points positifs s’ils sont là », a-t-il déclaré.

Pour les experts, le prochain voyage de Johnson dans la capitale de l’UE semble indiquer qu’il est prêt à offrir plus de concessions pour conclure un accord.

David Hening, le directeur britannique du groupe de réflexion du Centre européen pour l’économie politique internationale, a déclaré à la suite de l’annonce que « l’aiguille se déplace légèrement vers l’accord, mais seulement légèrement et parce que le Premier ministre montre qu’il veut un accord ».

« Le Premier ministre croira, je suppose, qu’il peut obtenir les principales concessions qu’il souhaite s’il se rend à Bruxelles en personne. Il croit toujours que l’UE clignera des yeux. Et il y aura des cadeaux de l’UE. Mais pas dans les domaines de base. désaccord. C’est ainsi que l’UE scelle les accords commerciaux. » il a écrit sur Twitter.

Pour le directeur général et économiste en chef du European Policy Centre, Fabian Zuleeg, la dernière annonce « doit impliquer qu’elle signale que Johnson est prêt à concéder ».

Il a toutefois ajouté: « J’ai du mal à le croire, il ne serait probablement plus PM au moment où il quittera l’Eurostar. »