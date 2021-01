TipRanks

3 actions à gros dividendes à plus de 7%; Raymond James dit ‘Acheter’

Les entreprises d’investissement de Wall Street brûlent le pétrole de minuit à l’approche de la fin de 2020, publiant leurs notes de fin d’année et leurs pronostics du Nouvel An, à la fois pour l’édification des investisseurs. Il y a un point évident: nous sommes dans une période de hausse des marchés, et le sentiment des investisseurs monte au sommet maintenant que les élections sont réglées et que les vaccins COVID sont approuvés en urgence et entrent dans les réseaux de distribution, mais les politiques de verrouillage mises en place pour lutter contre le virus cet hiver ralentissent la reprise économique. Reste à savoir si l’économie va vraiment basculer ou non.En attendant, le stratège de Raymond James, Tavis McCourt, a publié son point de vue sur la situation actuelle et ses commentaires méritent d’être pris en considération. Premièrement, McCourt note que les investisseurs sont concentrés sur la bonne nouvelle: «[The] Le marché boursier est plus axé sur le déploiement de vaccins et la réouverture complète des économies en 2021, et jusqu’à présent, les points de données négatifs ont été largement écartés. »Pour l’avenir, McCourt écrit sur les deux prochaines années:« Nous pensons que le résultat logique de 2021 (et 2022 d’ailleurs) est un « retour à la normale » probable avec une forte croissance du BPA compensée par une baisse des P / E à moins d’un changement dans l’histoire du vaccin. Nous prévoyons que les secteurs cycliques et les actions à plus petite capitalisation continueront de surperformer, comme c’est généralement le cas sur les marchés de début de cycle… »Les analystes de recherche de Raymond James ont recherché les marchés pour les« bons »achats, et leurs choix méritent d’être examinés de plus près. La base de données TipRanks jette un éclairage supplémentaire sur trois des choix de JMP – les actions avec des dividendes rapportant 7% ou plus – et que la société d’investissement voit avec une hausse de 10% ou Nouvel investissement résidentiel (NRZ) Le segment des fiducies de placement immobilier (REIT) est connu depuis longtemps pour ses dividendes élevés et fiables, une caractéristique promue par la réglementation fiscale qui stipule que ces sociétés doivent reverser une certaine proportion de leurs bénéfices directement aux investisseurs. Basé à New York, New Residential Investment est typique de son secteur. Le portefeuille de la société comprend des prêts hypothécaires résidentiels, des droits de gestion des prêts hypothécaires et des prêts hypothécaires. NRZ concentre ses opérations sur le secteur du logement résidentiel. NRZ est une société de taille moyenne, avec une valeur de marché de 4,13 milliards de dollars et un portefeuille de 5,72 milliards de dollars. Les revenus de la société augmentent depuis le deuxième trimestre de 2020, après de fortes pertes pendant la « récession corona » du premier trimestre. Le bénéfice du troisième trimestre, cependant, s’est établi à 19 cents par action, contre 54 cents le trimestre de l’an dernier. Mais même avec cette perte, NRZ a pris soin de maintenir le dividende. En fait, elle a fait plus que cela. La société a augmenté le dividende du troisième trimestre, à 15 cents par action ordinaire, dans la continuité d’une histoire intéressante. De retour au premier trimestre, la société a réduit le dividende sur les actions ordinaires à 5 cents, dans le but de préserver le capital pendant la crise corona. La société a depuis augmenté le dividende de 5 cents au cours de chaque trimestre suivant, et le paiement du quatrième trimestre, annoncé à la mi-décembre, est de 20 cents par action ordinaire. À ce rythme, le dividende annualisé à 80 cents et le rendement dépasse 7,87%. En plus d’augmenter le dividende, NRZ a également annoncé un programme de rachat d’actions totalisant 100 millions de dollars. Le rachat porte sur des actions privilégiées et va de pair avec la politique de rachat d’actions ordinaires existante. L’analyste Stephen Laws, dans sa couverture de NRZ pour Raymond James, écrit: «Nous nous attendons à ce que de solides volumes d’origines et un gain attractif sur les à terme, et nous continuons de nous attendre à une augmentation du dividende au 4T […] Pour le 4T20, nous augmentons notre estimation des bénéfices de base de 0,02 USD par action à 0,35 USD par action. Pour 2021, nous augmentons notre estimation des bénéfices de base de 0,08 USD par action à 1,31 USD par action. « Conformément à ces commentaires, Laws attribue à l’action une surperformance (c’est-à-dire un achat). Son prix cible de 11,50 USD implique une hausse de 16% sur un an. (Pour voir les antécédents de Laws, cliquez ici) Il n’est pas fréquent que les analystes soient tous d’accord sur une action, alors quand cela se produit, prenez note. La note consensuelle Strong Buy de NRZ est basée sur un 8 achats unanimes. La moyenne de l’action de 11,36 $ L’objectif de cours suggère un 14% et un changement par rapport au cours actuel de l’action de 9,93 $. (Voir l’analyse boursière NRZ sur TipRanks) Fidus Investment Corporation (FDUS) La prochaine étape est une société de développement des affaires, Fidus Investment. Cette société est l’une des nombreuses Niche de financement des entreprises du marché intermédiaire, offrant des solutions de dette et un accès aux capitaux aux petites entreprises qui pourraient ne pas être en mesure d’obtenir des prêts sur les marchés plus importants. Le portefeuille de Fidus se concentre sur la dette garantie de premier rang et la dette mezzanine pour les entreprises évaluées entre 10 millions de dollars et 150 millions de dollars. Fidus a inv dans 68 sociétés d’une valeur totale de 697 millions de dollars. La plus grande partie de ce portefeuille, 59%, est constituée de créances de second rang, le reste étant principalement divisé entre les dettes subordonnées, les dettes de premier rang et les titres liés à des actions. La société a vu ses revenus augmenter au cours des deuxième et troisième trimestres de 2020. , après des résultats négatifs au premier trimestre. Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est élevé à environ 21 millions de dollars, en hausse de 129% en séquentiel. Depuis le troisième trimestre, Fidus a déclaré son dividende pour le quatrième trimestre, à 30 cents par action ordinaire, le même que les deux trimestres précédents, plus un dividende spécial supplémentaire de 4 cents autorisé par le conseil d’administration. Cela porte le paiement total pour le trimestre à 34 cents par action ordinaire et met le rendement à 9,5%. L’analyste de Raymond James, Robert Dodd, aime ce qu’il voit chez Fidus, en particulier les perspectives de dividende. «Nous continuons de considérer le risque / rendement comme attrayant aux niveaux actuels – avec des actions se négociant en dessous du livre, une solide couverture du dividende de base prévue à partir de NII… Nous prévoyons que FDUS sur-gagnerait solidement son dividende de base trimestriel de 0,30 $ / action au cours de notre période de projection. En conséquence, nous projetons des suppléments modestes… »Dodd attribue une cote de surperformance (c’est-à-dire d’achat) à l’action et fixe un prix cible de 14 $. Aux niveaux actuels, cet objectif indique une hausse de 10,5% dans les prochains mois. (Pour regarder les antécédents de Dodd, cliquez ici) Wall Street est un peu plus divisé sur les actions FDUS, une circonstance reflétée dans la note consensuelle des analystes de Moderate Buy. Cette note est basée sur 4 avis, dont 2 achats et 2 prises. Les actions sont au prix de 12,66 $, et l’objectif de prix moyen de 13,33 $ suggère une légère hausse de 5% par rapport aux niveaux actuels. (Voir l’analyse boursière FDUS sur TipRanks) TPG RE Finance Trust (TRTX) Pour revenir au secteur des REIT, nous nous intéressons à TPG RE Finance Trust, la branche de financement immobilier de la société mondiale d’actifs TPG. Cette FPI, dotée d’une capitalisation boursière de 820 millions de dollars, a constitué un portefeuille de prêts hypothécaires commerciaux d’une valeur totale de 5,5 milliards de dollars. La société est un fournisseur de prêts hypothécaires commerciaux originaux à partir de 50 millions de dollars, principalement sur les marchés primaires américains. La plus grande partie des prêts et des propriétés de la société est concentrée dans l’Est.Comme de nombreuses sociétés de financement, TPG RE Finance a subi de graves pertes au premier trimestre en raison de la crise de la pandémie corona – mais s’est depuis dans une large mesure rétablie. Les revenus du troisième trimestre ont atteint 48 millions de dollars, en hausse de 9% d’une année sur l’autre. Au cours du trimestre, TPG a reçu des remboursements de prêts totalisant 199,6 millions de dollars, un résultat solide, et à la fin du trimestre, la société disposait de 225,6 millions de dollars en trésorerie ou équivalents de trésorerie.La société a pu facilement financer son dividende, de 20 cents par action ordinaire. , au T3. Pour le quatrième trimestre, la société a récemment déclaré non seulement le paiement régulier de 20 cents, mais également un dividende spécial en espèces non récurrent de 18 cents. Pris ensemble, les dividendes donnent un rendement de 7,5%, presque 4 fois plus élevé que la moyenne des sociétés cotées S&P. Revenant à l’expert REIT de Raymond James, Stephen Laws, nous trouvons qu’il est également optimiste sur TRTX. «TRTX a sous-performé depuis la publication des résultats du troisième trimestre, ce qui, selon nous, crée une opportunité d’achat intéressante… Nous prévoyons que les bénéfices de base continueront de bénéficier des planchers LIBOR des prêts et que de nouveaux investissements reprendront au 1T21. Le portefeuille de la société a combiné une exposition au commerce de détail et à l’hôtellerie de 14%, ce qui est inférieur à la moyenne du secteur de 19% … »À cette fin, Laws attribue à TRTX un achat fort et son objectif de prix de 13 $ suggère une hausse d’environ 22% en 2021. ( Pour voir les antécédents de Laws, cliquez ici) Cette action détient également une cote d’achat fort du consensus des analystes, sur la base de 3 critiques d’achat unanimes établies ces dernières semaines. Les actions sont au prix de 10,67 $ et l’objectif moyen de 11,00 $ suggère une légère hausse de 3% par rapport aux niveaux actuels. (Voir l’analyse des actions TRTX sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées de négociation d’actions à dividendes à des valorisations attrayantes, consultez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui réunit toutes les informations sur les actions de TipRanks. uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.