Le Premier ministre britannique est « sans équivoque » solidaire d’Israël dans le contexte de la guerre contre le Hamas : « Actes barbares »

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a promis son soutien à Israël dans le cadre de sa guerre contre le Hamas lors d’un discours prononcé lundi dans une synagogue de Londres.

Sunak a pris la parole à la synagogue Finchley United lundi soir, après que le Hamas a attaqué Israël pour la première fois au cours du week-end, faisant plus de 1 000 morts.

« En tant que Premier ministre de ce pays, je suis sans équivoque », a déclaré Sunak. « Les gens qui soutiennent le Hamas sont entièrement responsables de cette attaque épouvantable. Ce ne sont pas des militants. Ce ne sont pas des combattants de la liberté. Ce sont des terroristes. Et leurs actes barbares sont des actes du mal. »

« Nous sommes à vos côtés en cette heure de chagrin alors que nous pleurons les victimes d’un acte de terreur tout à fait odieux », a-t-il déclaré. « Pour être à vos côtés en cette heure de prière, en pensant aux personnes retenues en otages et à vos amis et proches qui se réfugient dans les abris anti-aérien ou risquent leur vie sur la ligne de front. Et, peut-être surtout, je voulais venir ici ce soir pour soyez à vos côtés en solidarité à l’heure où Israël en a besoin. »

Suite à l’attaque surprise de samedi, le cabinet de sécurité israélien a officiellement déclaré la guerre cette nuit-là au Hamas.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que le Hamas « paiera un prix sans précédent. … Cette guerre prendra du temps. Elle sera difficile ».

Au total, 1 600 personnes ont été tuées jusqu’à présent, dont plus de 1 000 en Israël.

« Ces derniers jours, nous avons été témoins d’actes odieux, évocateurs du pire de l’humanité », a déclaré Sunak devant une synagogue bondée. « Et la paix peut sembler plus lointaine qu’elle ne l’a été depuis très longtemps. »

« Et je serai à vos côtés, la communauté juive britannique, pas seulement aujourd’hui, pas seulement demain, mais toujours. »

Une déclaration commune de Sunak et des dirigeants des États-Unis, de l’Allemagne, de la France et de l’Italie publiée lundi indique que les pays soutiennent les efforts d’Israël pour se défendre.

« Nous exprimons notre soutien ferme et uni à l’État d’Israël et notre condamnation sans équivoque du Hamas et de ses effroyables actes de terrorisme. Voici notre déclaration commune. Nous affirmons clairement que les actions terroristes du Hamas n’ont aucune justification, aucune légitimité et » Le terrorisme doit être universellement condamné. Il n’y a jamais aucune justification au terrorisme. Ces derniers jours, le monde a vu avec horreur les terroristes du Hamas massacrer des familles dans leurs maisons, massacrer plus de 200 jeunes profitant d’un festival de musique et kidnapper des femmes âgées, des enfants et des hommes. des familles entières, qui sont désormais retenues en otages », indique le communiqué.

